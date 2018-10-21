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تبدأ النجمة هند صبري، تصوير أول مشاهد فيلمها التونسي الجديد، والذي يحمل اسما مؤقتا «نورا تحلم»، يوم 21 أكتوبر الحالى. الفيلم من تأليف واخراج هند بو جمعة، ومن انتاج شركة «بروباجندا»، عماد مرزوق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم التونسيين، هم لطفي العبدلي، وحكيم بن مسعود، وايمان الشريف. وعبرت هند، عن سعادتها بالعودة للسينما التونسية التي شهدت بدايتها، مشيرة الى أن تعاونها مع مخرجة شابة يؤكد واجبها ودورها تجاه سينما بلادها ودعم المواهب الشابة في كل المجالات، بالاضافة الى تجسيدها شخصية امرأة تمثل قطاعًا كبيرًا من سيدات تونس اللائي تحملن مسؤولية أسرهن نتيجة لغياب الزوج لأسباب مختلفة. يذكر أن آخر أعمال هند التونسية كان فيلم «زهرة حلب» الذي افتتح فعاليات «أيام قرطاج السينمائية» عام 2016 مع المخرج الكبير رضا الباهي.

