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سلطت الفنانة مرام الضوء، في حديث مع «النهار» حول جملة من القضايا والموضوعات الفنية الجديدة، وفي مقدمتها عملها الدرامي الجديد (العذراء) وايضا طرحت مجموعة من الاسئلة. في مقدمتها عن اسباب وتداعيات انخفاض أجور النجوم، واثره على الحرفة الفنية.

وفي مستهل حديثها مع «النهار» قالت الفنانة مرام: تعيش الساحة الفنية هذه الايام مرحلة نادرة وغريبة، ففي الوقت الذي يرتفع به كل شيء، بينما أجور النجوم والفنانين تتراجع وتنخفض بشكل لافت، واول ما يتحدث المنتج أو مدير الانتاج، فإنه يتحدث عن تخفيض الأجور.. وهو امر سيكون له ابعاد سلبية، امام الالتزامات الحياتية الكبرى للفنان، خصوصا، وان العمل الفني يتطلب الكثير من الوقت والتفرغ والسفر.. والعطاء الفني.. وما اتمناه، ان يعيد المنتجون النظر في هذا الجانب، حتى لا يضطر الكثير من الفنانين الى التوقف.. أو الحديث وبصوت مسموع احتجاجا.. ورفضاً للاجحاف.

وتنتقل الفنانة مرام للحديث عن جديدها: حيث نقول إنها ستطير خلال ايام الى مملكة البحرين، لتصوير مسلسل «العذراء» مع المخرج محمد القفاص، ومشاركة النجمة شجون، ومشاركة عدد من النجوم ومنهم احمد ايراج ولولوة الملا.. وغيرهم.

وهذا العمل سيكون للدورة الرمضانية المقبلة، باذن الله، كما اقرأ عدداً آخر من النصوص، ولكن حتى الآن لم تتضح الملامح.

وتستطرد مرام: اتلقى سنويا العديد من العروض الفنية، سواء على صعيد الدراما التلفزيونية أو المسرح، وذلك لأن الزملاء في الوسط الفني يطلقون عليَّ لقب «الجوكر» لأنني امتلك المقدرة على تقمص جميع الشخصيات، وهو أمر يسعدني، ولكنه في الحين ذاته يزيد من مسؤولياتي تجاه حرفتي وجمهوري وايضا أمام المنتجين والكتاب والمخرجين الذين يثقون بي.

وعن آخر اعمالها الفنية قالت مرام: بودي ان اعبر عن سعادتي الف مرة، بالنجاح وردود الافعال الايجابية التي حصدتها اعمالي الاخيرة، واخص مسلسل «عبرة شارع» تأليف حمد الرومي واخراج منير الزعبي وبطولة وانتاج القديرة سعاد عبدالله، بالاضافة للحضور المستمر للفنان داود حسين.. وبقية نجوم العمل.. وسعادتي اكبر، حينما تمت اعادة عرض المسلسل مؤخراً، حيث لا يزال يحصد النجاح والاهتمام والاشادة.

وتكمل: وهكذا الامر مع مسرحية «للحريم فقط» التي قدمتها مع شقيقتي الفنانة هند البلوشي، وهي تجربة مسرحية عالية الجودة، على صعيد التأليف والاخراج والتمثيل والانتاج، وسعادتي لا تقتصر على الاقبال الجماهيري خلال مواسم الاعياد، بل ايضا بالكتابات النقدية الايجابية التي حصدها العمل الذي استمر عرضه لأكثر من شهرين.

وعن التنسيق بين حياتها الخاصة وعملها الفني قالت الفنانة مرام: اولا لا اقدم الا عملاً أو عملين بحد اقصى في العام، مما يؤمن لي الفرصة والوقت للتحرك، بالاضافة لتفهم زوجي طبيعة عملي، وايضا قربي من ابنائي وبناتي (حفظهم الله جميعا).. وهنا اشير بدور اسرتي الصغيرة والكبيرة، في دعم مسيرتي والوقوف وراء الانجازات والمسيرة الفنية التي اعيشها.

وفي ختام حديثها مع «النهار» قالت الفنانة مرام: كل ما اقوله.. عساكم على القوة.

