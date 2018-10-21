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أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الكويت السينمائي الثاني خلال حفل ختامه مساء الجمعة فوز فيلم (سرب الحمام) للمخرج رمضان خسروه بالمركز الأول في قسم الأفلام الروائية الطويلة وفوز فيلم (الغرفة) للمخرج عمار الموسوي بالمركز الأول في قسم الروائية القصيرة.

وجاء المركز الثاني في قسم الروائية الطويلة من نصيب فيلم (عتيج) للمخرج أحمد خلف اما في قسم الروائية القصيرة فكان الثاني من نصيب فيلم (حاتم صديق جاسم) للمخرج أحمد ايراج. أما الجائزة الثالثة في الروائية الطويلة فذهبت الى فيلم (صحوة) للمخرج محمد المجيبيل وذهبت الثالثة في الروائية القصيرة الى فيلم (كومبارس) للمخرج عبدالعزيز البلام فيما حصل الفيلم الروائي القصير (بيت أبوي) للمخرجة نورة المسلم على جائزة لجنة التحكيم. وقدم المهرجان شهادات تقدير في الحفل الذي اقامه بمكتبة الكويت الوطنية الى الممثل خالد البريكي عن دوره في فيلم (عتيج) وللمخرج عبدالعزيز مندني عن فلميه (التسامح) و(المنية) وشهادة لطاقم عمل فيلم (ناشي وميرا).

وأكدت لجنة تحكيم المهرجان المكونة من سينمائيين محترفين يملكون خبرة كبيرة في مجال التحكيم من دول عربية وهم عامر التميمي وبسام الذوادي وطارق الشناوي ونادرة عمران أهمية عقد هذا المهرجان بشكل سنوي منتظم لما شهدته اللجنة من ارتفاع مستوى عدد من الأعمال المقدمة لهذه الدورة من شباب الكويت رغم الامكانات المحدودة. وأوصت اللجنة بأن تكون جوائز الدورات المقبلة مقسمة للأفلام الطويلة الى أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تصوير وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وذلك لتشجيع العمل بها. كما أوصت اللجنة باقامة مسابقة لاختيار أفضل السيناريوهات المقدمة على أن ترصد الجوائز المالية لدعم عملية انتاج هذه السيناريوهات الفائزة.

وقالت المدير الفني للمهرجان ورئيس قسم السينما في المجلس الوطني فاطمة الحسينان على هامش الحفل ان المهرجان يثبت نجاحه عاما بعد عام ووضع بصمته على خارطة المهرجانات مؤكدة دور السينما التي تعتبر (الفن السابع) في التطور الثقافي. واكدت الحسينان ان المنافسة كانت قوية بين الأفلام المشاركة مشيدة بجهود الشباب الكويتي المبدع في مجال السينما والذي يرفع بجهوده اسم الكويت عاليا.

وعن قيمة الجوائز المقدمة بينت الحسينان ان المركز الأول في قسم الأفلام الروائية الطويلة حصل على 29 ألف دينار كويتي (نحو 96100 دولار اميركي) أما المركز الثاني فقد حصل على 14 ألف دينار (نحو 46400 دولار) والثالث على 11 ألف دينار (نحو 36450 دولارا). وبالنسبة للجوائز المقدمة للأفلام الروائية القصيرة فحصل المركز الأول على ستة آلاف دينار (نحو 19880 دولارا) وحصل الثاني على أربعة آلاف (نحو 13250 دولارا) فيما حصل الثالث على 2500 دينار كويتي (نحو 8280 دولارا).

بدوره أكد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور عيسى الأنصاري لـ(كونا) تميز هذه الدورة من المهرجان والتي تنوع فيها المحكمون من دول عربية وجميعهم من خارج الكويت كما كانت الجوائز قيمة والحضور لافت. وذكر ان المهرجان يهدف الى تشجيع الشباب الكويتي المنتج في مجال صناعة السينما معبرا عن سعادته لما رآه خلال المهرجان من تنوع في المفاهيم والسيناريو والانتاج من قبل الشباب الكويتي من الجنسين. واعرب عن امله في ان تكون الدورات المقبلة من المهرجان اكثر تميزا وتنوعا من اجل تحقيق المزيد من التقدم في مجال صناعة السينما في الكويت. يذكر ان هذا المهرجان الذي انطلق في 15 اكتوبر الحالي يأتي تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب برعاية وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد الجبري.

وتنافس فيه 14 فيلما روائيا قصيرا وخمسة أفلام روائية طويلة كما تخلله أربع محاضرات سينمائية وثلاث ورش سينمائية. وكان الاعلامي المرحوم عبدالله المحيلان شخصية الدورة الحالية للمهرجان والذي اختير كونه قامة فنية عالية وأحد أعمدة جيل المبدعين في الاعلام وله بصمات مضيئة في التاريخ.

