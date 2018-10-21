الناس

تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب أقام قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت وبالتعاون مع ملتقى الإعلام الجديد والتنمية الكويتي حلقة نقاشية بعنوان: «كلنا مسؤولين» والتي أقيمت في رحاب كلية الآداب خلال الفترة من 3 إلى 4 اكتوبر 2018، وبحضور عميدة الكلية أ.د سعاد عبدالوهاب، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر محمد الغضوري، وممثل وزارة الإعلام أ. يوسف مصطفى.

وهدف الملتقى إلى توعية الشباب بشتى الفئات العمرية من أخطار المخدرات، بالإضافة إلى تركيز الملتقى على أهمية توعية الشباب من أخطار المخدرات وأضرارها تحديداً طلبة الجامعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والندوات التوعوية للحد من هذه الآفة.

