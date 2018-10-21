الناس

أقامت ثانية الاسراء بنات احتفالية بمناسبة يوم المعلم، بحضور مديرة المدرسة سعاد الحمود والمديرات المساعدات ورئيسات الأقسام وأعضاء السلك التربوي، وتخللها عدة فقرات طلابية.

وفي هذا الجانب ألقت مديرة المدرسة سعاد الحمود كلمة بنيت خلالها الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في ترسيخ القيم التربوية، والجهود التي يبذلها من أجل تعليم وتربية الأجيال، لافتة إلى أن المدرسة تفتخر بالمعلمات اللاتي يقمن بدور في الحقل التربوي من أجل تربية النشء، وثمنت الحمود الجهد الذي تقوم به الهيئة التعليمية في المدرسة، راجية من العلي القدير أن يكلل هذا العام بالنجاح والإنجاز على مستوى الطالبات والمعلمات.

ومن ثم قامت الحمود بتكريم المعلمات والمديرات المساعدات والمعلمات في جميع أقسام المدرسة، وسط أجواء من الفرحة.

