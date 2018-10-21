مال وأعمال

نعم، نفتقد التخطيط السليم لمستقبل الأجيال القادمة، نعم بعض المسؤولين لا ينظرون سوى تحت أقدامهم، نعم أمن الكويت المائي في خطر إذا استمر القائمون على الأمر في عنادهم ورفضهم لأي مشروع تنموي يحرص على مصلحة الكويت ليس لعام أو عامين بل لأعوام عديدة.

بهذه الكلمات أكد خبراء لـ النهار أن المخزون الاستراتيجي للمياه في الكويت لا يكفي سوى لـ10 أيام وفق معدل الاستهلاك الحالي والبالغ 500 مليون غالون امبراطوري في اليوم الواحد، مؤكدين أن المخزون يصل إلى 5 مليارات غالون امبراطوري.

واضاف رئيس مجلس الادارة في شركة مصادر المياه الدولية عضو المجلس العالمي للمياه ورئيس لجنة المؤسسين في لجنة المياه الدولي رشاد مصطفى كامل الشوا ووكيل وزارة الكهرباء والماء السابق وعضو المجلس الاستشاري لشركة مصادر المياه الدولية م. حمود صالح العنزي، وهاشم الرفاعي الخبير الاقتصادي وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأسبق والرئيس التنفيذي السابق في شركة نفط الخليج خلال الديوانية التي أقامتها النهار بعنوان الأمن المائي .. تحديات وحلول ان المخزون الاستراتيجي يتناقص يوميأً في فصل الصيف بمعدل يصل إلى 50 مليون غالون امبراطوري، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال لم يتدارك المسؤولون الأمر. وآشاروا إلى أن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء تصل إلى 30 دولارا أي عشرة دنانير، بينما يتم بيعها للمستهلك بما لا يزيد عن 2.5 دولار، أي أن نسبة الدعم تفوق الـ92 في المئة.

ولفتوا إلى أنهم تقدموا بمشروع نال إعجاب البنك الدولي، يهدف إلى المساهمة في إيجاد مصدر ثانوي للمياه من خلال استيرادها من الدول الغنية بمياه الأنهار، مؤكدين إلى أن الكلفة تتراوح ما بين 5 إلى 9 دولارات للمتر المكعب من المياه، تقل بنسبة كبيرة في حال تحملت الدولة كلفة الوقود.

وأكدوا أن مشروعهم ليس بديلا لتحلية المياه من الخليج العربي، لكنه فقط مصدر داعم لعمليات التحلية، مؤكدين أن الشركة قادرة على توفير ما يصل إلى 120 مليون غالون امبراطوري يومياً عبر باخرات عملاقة، يوجد بها محطات تحلية بطاقة تصل إلى 60 مليون غالون امبراطوري.

وأوضحوا أنهم ليسوا أصحاب مشروع تجاري، لكنهم في المقام الأول أصحاب قضية تريد الدعم من أعلى المستويات. وذكروا أن الخليج بعد 10 سنوات غير قادر على تحمل محطات جديدة لتحلية المياه، مؤكدين أن البعض ينظر إلى مشكلة المياه على استحياء، بينما التجار مستانسين من شراء المزيد من مكائن التحلية، لذلك يفكرون بأننا خطر عليهم لأنهم يريدون أن يستمروا على نفس المنوال، غير مكترثين بما يحدث للبيئة من أضرار.

وتساءل الخبراء عن الصمت الحكومي إزاء القضية، هل يريدون أن يحدث غزو أو كارثة ليتم التخطيط لمواجهة نقص المياه، هل يكون هناك وقت للتخطيط ونحن في منتصف الأزمة، مؤكدين ان التخطيط يجب أن ينظر إلى الأفق البعيد، إلى ما بعد 30 أو 40 عاماً، كمستوى دولة.

وعن وجود شبكة أمن مائي خليجي أكد الخبراء أن هذا الحل غير مجدٍ، مؤكدين أن تلك الحلول تكون آنية، كما حدث في أزمة الكويت عندما تم تزويدها بالكهرباء من دولة قطر، لافتين إلى أن كل دولة بالكاد لديها ما يكفيها من الماء والكهرباء. وأضافوا ان لغة الأرقام لا تكذب لأن نسبة الملوحة في الخليج حالياً وصلت الى 56 ألف جزء بالمليون البحار والمحطيات من 28 34 ألف بي بي إم، فنحن الضعف، وهو معدل مرتفع الى درجة كبيرة وخطيرة، مؤكدين ان تحلية المياه ستتوقف عند بلوغ معدل الملوحة عند 80 ألف جزء بالمليون، كون 99 في المئة من دول الخليج تعتمد على مصادر مياه التحلية، ما سيجبر محطات التحلية على التوقف عن التحلية وهنا ستحصل الكارثة، فمن أين سنقوم بالحصول على المياه؟!

وقدموا مشروعاً هم على ثقة كبيرة وأكيدة بأنه لو قام أصحاب القرار والمسؤولون بالاطلاع عليه لكانوا أول الداعمين لتحقيقه وتنفيذه وذلك لتحقيق الأمن المائي لشعوبهم وبلدانهم، مؤكدين ان المشكلة الكبرى لدى المسؤولين انهم يصرحون عن شح المياه وعن الخطر القادم ولكن دون تحرك فعلي لحل هذه المشكلة وتبني مشروع بهذه الأهمية لتحقيق الأمن المائي ودعم شح المياه. وأكدوا ان حجم الاستثمار في قطاع المياه سيكون ضعفين الى ثلاثة أضعاف الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة فإلى التفاصيل:

في البداية أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء السابق وعضو المجلس الاستشاري لشركة مصادر المياه الدولية م. حمود صالح العنزي أن مشكلة المياه في العالم معروفة، ولن يستطيع أحد أن يتحدث عن وفرة المياه، فجميع دول العالم في محيطنا تشتكي من ندرة المياه، فالعراق على سبيل المثال لديه أزمة في توافر المياه، مع تقدم العمران، وإنشاء السدود على الأنهار الطبيعية، ينذر بأزمة كبرى قادمة، فما بالك بدول الخليج، نحن صفر في المياه، ما عدا المياه الجوفية، عالية الملوحة، نعتمد على تقطير مياه البحر، وبالتالي نسحب مياه البحر، والتي تكون عرضة للتلوث بشكل كبير، كل التقارير الدولية تتحدث عن مشكلة الخليج العربي، الحياة البحرية بدأت تتأثر بشكل كبير جداً، إضافة لزيادة عدد السكان، دبي في الستينيات كانت براً، الآن من أشهر مدن العالم، كذلك باقي الدول على الخليج، المنشآت التي تنمو بشكل سنوي، شمالاً من الكويت إلى حدود عمان، كلها مشاريع لضخ المياه من البحر، وزيادة كبيرة جداً، وهذا لن يستمر لسنوات، مؤكداً أنه بعد 10 سنوات لن نجد محطات جديدة لتحلية مياه البحر على الخليج، الآن مشكلة المياه في تلك الدول على استحياء، والتاجر مستأنس بالأزمة، فهو سيستفيد من شراء تلك المكائن.

ندرة المياه

وأشار إلى أن السعودية تعتمد على الخليج العربي، لاعتمادها على النفط من تلك المناطق، نحن بالكويت حالتنا صعبة ومقبلون على أزمة كبرى، نحن لا نتحدث عن اليوم، واجب المسؤولين التفكير في المستقبل، التخطيط لـ20 سنة مقبلة، موضوع المياه ليس مزحة، وليس كلمة عابرة، يجب أن يأخذ الجميع الأمر على محمل الجد.

وأكد أن المسؤول الذي يعلن عن فائض المياه، يعلم أن هناك نقصاً يومياً في فصل الصيف، لا يقل عن 40 50 ألف غالون امبراطوري، وهناك ميزان بدأ يتناقص، لذلك نحن نتقدم بمشاريع تكفل الأمر مستقبلاً، نحن نفكر في الأنهار الطبيعية التي توجد حولنا، وتصب في المحيطات، من أجل التنمية، فكل الحضارات قامت على المياه.

وعن المخزون قال انه يصل إلى 5 مليارات غالون امبراطوري، المتر المكعب 220 غالون امبراطوري، وهذا يكفي بالاستهلاك الحالي، 500 مليون غالون باليوم، تكفي لـ10 أيام، في الأحوال العادية، بينما في حالات الطوارئ من الممكن أن يكفي لشهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير.

وأكد أن الغزو العراقي، جعل الحكومة تنتبه إلى المشكلة، وكنت ضمن الوفد لوضع خطة الطوارئ، أول شيء فكر فيه سمو الأمير وقتها كان المياه، وكانت أكبر أزمة، كانت وظيفتي وضع خطة لإعادة المنشآت، وسافرت خلال الاحتلال، متسائلاً هل ننتظر غزواً أو كارثة لنخطط لحلول بديلة لمواجهة نقص المياه

وبين أن مياه نهر النيل، مجرد أن اثيوبيا عملت سداً فقط لتوليد كهرباء، 700 ميجا وات، الآن محطات تحلية على الآبار الجوفية.. وماذا بعد.

وعن توزيع المياء في فترة الغزو، قال في صبحان، كانت المياه توفر بالتناكر، بعد استيراد المياه من الخارج، كانت الناس تقف طوابير، كان هناك من يحمل الرشاشات، وكانوا يجبرون سواق التنكر، وكنا نستنجد بالجيش الأمريكي، فإلى متى نأخذ دورساً، لابد أن نفكر في مصير الأمة، نحن لسنا في رحلة، نحن في دولة، لدينا مسؤوليات، ومصانع، أين الخطط التي تواجه الأمر، الحل الوحيد الممكن لحل تلك المشكلة في المشروع المقدم للدولة، الجميع سمعنا، لكن الهيئة التنفيذية، مازالت ترفض المشروع، بحجة أن توفير المياه عبر التقطير أفضل، البعض يتحدث عن الخطورة، في نقل المياه، فنحن ننقل النفط عبر السنين الطويلة في البحر، حتى أيام الغزو، نحن نعيش على البواخر منذ الأزل، فلماذا يتحدث البعض عن المخاطر لنقل المياه عبر البحر الحل الوحيد هو ما نطرحه.

تناقض التصريحات

وأكد العنزي أن وجود شبكة مياه خليجياً، لا يفيد إلا في الحالات الطارئة أو الأزمات، لكن على المستوى التنموي لا يفيد، لان كل الدول المجاورة لديها أزمات في المياه، فوجود شبكة لا ينقذ الموقف، هناك نقص دائم.

وبين أن هناك شبكة للكهرباء لدول الخليج، لكنها لا تستخدم، لا تعمل، لأن كل دولة لديها فقط ما يكفيها، إلا في حالات الطوارئ، مثلما حدث بين الكويت وقطر وقت الأزمة.

وأوضح العنزي أن الدولة تبيع المتر المكعب من المياه للمستهلك بـ 2.5 دولار للمتر مكعب، الوزارة تصرح أن نسبة الدعم 92 في المئة، أي أن سعر كلفة المتر المكعب من المياه تصل إلى 30 دولاراً دون تأمين على المقدرات ولا رسوم وقود، مشيراً إلى أن 20 في المئة من الطاقة المصروفة من قبل الدولة تكون للمياه و80 في المئة تكون للكهرباء.

قضية وليست مشروعاً

بدوره، أكد رئيس مجلس الادارة في شركة مصادر المياه الدولية عضو المجلس العالمي للمياه ورئيس لجنة المؤسسين في لجنة المياه الدولي رشاد مصطفى كامل الشوا الحاجة إلى قرار سياسي في المقام الاول للمضي في مشروع نقل المياه إلى الكويت.

مؤكداً على أنهم أصحاب قضية وليس مشروعاً تجارياً، مطالباً بمرسوم أميري للمضي في مشروع شركة للمساهمة العامة وتطرح للاكتتاب، وتساءل الشوا عن إنشاء مصدر تنمية مصادر المياه في 1968 وليس مصدر مياه وحيداً، مؤكداً أن شركة ماي لديها الآن 6 مصادر نقدمها للدولة من دون فلس واحد.

وأكد الشوا أن البنك الدولي بكبره ساند الشركة، وكون لجنة من رؤساء 10 دول، وبان كي مون ورئيس البنك الدولي، ونحن في الكويت لم يلتفت إلينا أحد

وذكر أن شركة ماي لديها 180 مساهماً أغلبهم كويتيون، مؤكداً أنهم وصلوا للمنظومة الكاملة، ولا ينقصنا سوى توقيع عقد لنبدأ.

حلول جزئية

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأسبق والرئيس التنفيذي الاسبق لشركة نفط الخليج هاشم الرفاعي أن هناك شحاً في المياه، نتيجة التنامي في السكان، مؤكداً أن الحلول المؤقتة من إعادة تدوير المياه، ومن تحلية، حلول جزئية لا تكفي لتعويض النقص، حيث أن هناك زيادة 7 في المئة بالطلب على الطاقة، كل المشاريع المستقبلية، والجرز، تحتاج إلى مياه، نحتاج إلى توفير الطاقة بكل أنواعها.

وبين أن الخليج يأخذ حالياً سنوات ليقوم بعمليات التدوير للمياه، لذلك نرى النفوق وما إلى ذلك، نحن دولة فقيرة بل معدومة المياه، تكنولوجيا التقطير، نتيجة زيادة ملوحة الخليج أعلى عدة مرات من الخليج، الآن الملوحة 56 ألف بي بي أم، إذا وصلت إلى الـ80 ألف بي بي إم، لن نستطيع التحلية، وبالتالي لا بد أن نوفر الحلول، دون مياه لا توجد حياة، هي أزمة بالفعل، المخزون الاستراتيجي يتناقص يومياً،

وأكد الرفاعي على أن عقلية الفزعة لا تصلح الدول، الكويت الأولى بالمشروع، نريد التزام مسبق، في البداية نحتاج 5 ناقلات، إضافة إلى ناقلة التحلية، الناقلة الواحدة 15 في المئة من الاستهلاك المحلي اليومي.

وبين أن الشركة سوف تكون مساهمة عامة، لا احتكار فيها، لابد أن نبدأ من مكان، نريد أن تكون الكويت هي نقطة الانطلاق، لا يوجد حل آخر إلى أزمة المياه سوى تلك الطريقة،لابد أن تكون الحلول على مستوى الأزمة.

وأكد أن التناقض الحكومي أمر خطير جداً، فكيف يصرح المسؤولون بوجود نقص حاد في يونيو الماضي، ثم يخرج مسؤول آخر في نفس الوزارة، ويتحدى الجميع، ويؤكد أننا لن نجلب المياه عبر البواخر حتى لو تعرضت الكويت إلى أزمة مياه.

منظومة توفير المياه، لا حياة لمن تنادي، شركة ماي رسمياً تنازلت عن جميع حقوقها ووضع جميع الإمكانات في إنشاء شركة مساهمة عامة للمياه، لتوفير الأمن المائي للكويت، الاستثمار مجدٍ وممتاز، لو تم النظر باحترافية سوف يتغير الوضع، لوجود امتيازات كثيرة، مؤكداً عدم طلب إيقاف التحلية، هذا شيء مستمر، ولن يكون بديلاً، لكنهم للأسف لا يقرأون، ولا يطلعون، هذا شيء مؤسف، أن نكون في وضع خطير، فلو تم لا سمح الله ضرب مفاعل نووي سوف تتوقف التحلية تماماً.

حول الشركة

هل لكم أن تحدثونا عن مبادرتكم لتوفير مصدر اضافي للمياه؟

نحن قمنا بتأسيس شركة كويتية تابعة لشركة مصادر المياه الدولية في سويسرا وهي شركة عالمية متخصصة في تملك مصادر المياه وحقوق الامتياز عن المياه دولياً، وتوفير كميات كبيرة من مياه الشرب من مصادر مياه منتقاة حول العالم والقيام ببناء البنية التحتية اللازمة عند مصادر المياه اذا تطلب ذلك من خلال محطات صغيرة لتنقية المياه وانبوب لتوصيل وضخ المياه للناقلة، ومن ثم نقل تلك المياه في ناقلات خاصة للمياه عن طريق ناقلات النفط العملاقة VLCC التي تم تعديلها وتنظيفها لنقل المياه لتلك الدول المحتاجة للمياه، وتمتلك الشركة السويسرية شركتين تابعتين الأولى هي شركة الناقلات الدولية MAI TANKERS والتي ستقوم بامتلاك الناقلات وكل ما يتبعها من أعمال الشحن والعمليات الخاصة بنقل المياه، والشركة الثانية هي الشركة الدولية لحقوق الامتياز MAI CONCESSIONS التي ستقوم بامتلاك جميع مصادر وحقوق الامتياز عن المياه.

ما أهم أنشطة الشركة الأم خلال الفترة الماضية؟ وهل قامت بدور في ذلك الاطار؟

قامت الشركة في السنوات الأخيرة بانجاز جميع أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمشروع والتي تشمل السياسات المتعلقة بالمشروع، من خلال وضع البروتوكولات الخاصة بتملك مصادر المياه وحقوق الامتياز، اتفاقيات حقوق الامتياز، العقود القانونية، عقود مذكرات التفاهم، عقود شراء المياه، عقود نقل المياه، عقود نقل المياه بين الدول والاتفاقيات مع هيئات الموانئ، وعمل جميع المعاينات لجميع المصادر التي تم التوقيع عليها وايضاً لمصادر أخرى من فحص للمياه والتربة وتحديد ما يلزم للبنية التحتية والتعاقد مع شركات هندسية وشركات الشحن واتمام جميع الأعمال اللوجيستية والبيئية وكذلك جميع النواحي الفنية المتعلقة بنقل المياه، حيث قام شركاؤنا وهم حالياً ضمن الفريق الفني للشركة في العام 2008 بأكبر عملية لنقل المياه بالعالم بين دولتين، وهذا يعطي الشركة الأسبقية على المستوى الدولي، وتعتبر شركة MAI الوحيدة في العالم التي لديها الخبرة الحقيقية على أرض الواقع.

مياه التحلية

ما الجدوى من طرح المشروع في دول مجلس التعاون؟

تعتمد دول مجلس التعاون على مياه التحلية مع كل ما يصاحبها من سلبيات ومخاطر واستهلاك كبير للطاقة، ولدى الشركة أفضلية عن التحلية وتستطيع تزويد هذه الدول بمياه الشرب في حالات الطوارئ خاصة في حال توقف جزئي أو كلي للمحطات بسبب انقطاع الغاز أو الكهرباء، أعمال التخريب لا سمح الله - والتلوث أو زيادة الملوحة في الخليج والتي تتزايد تدريجياً، حيث وصلت نسبة الملوحة الى 56 ألف بي. بي. ام، بينما المعدل الطبيعي في البحار والمحطيات عند 28-34 ألف بي بي ام، ما يؤكد ان هناك وقتاً سيأتي ولن نستطيع عندها تحلية المياه، فالموضوع خطير جداً ويجب أخذه في الاعتبار، كما ان توقعات البنك الدولي تشير الى أنه بعد 25 سنة من الآن سيكون هناك صعوبة في تحلية المياه في الخليج.

هل ترون فكرة الاستثمار في الماء مجدية؟

بكل تأكيد فكما يقولون شريك الماء لا يخسر، تخيل أنك قبل 50 عاما كان لديك حقوق امتياز عن النفط ليس في جميع دول العالم بل فقط في دول كالسعودية أو فنزويلا أو الكويت، هل تستطيع ان تتخيل حجم الثراء لك، فما بالك حصولك على حقوق امتياز للمياه وهي أهم وأغلى من النفط، الماء هو نفط القرن الواحد والعشرين، كما ان نموذج عمل شركة MAI مجز من الناحية المالية وهناك امكانية كبيرة للنمو من الجانب المالي وتحقيق أرباح كبيرة من خلال سعر بيع المياه والتي يتم شراؤها من مصادر بأسعار منخفضة جداً، مقارنة بقيمة تلك المصادر التي تقدر بمئات الملايين وبلايين الدولارات، فعلى سبيل المثال فان نقل المياه من مدغشقر الى الكويت يعطي معدل عائد داخلي 25 في المئة عند اضافة دولار واحد لسعر تكلفة المتر المكعب الواحد، ومعدل عائد داخلي 35 في المئة في حالة اضافة دولارين لسعر الكلفة وعائد أرباح صافي بمقدار 20 في المئة.

وقد قامت شركة برايس وترهاوس كوبرز الدولية المستشار المالي لشركة MAI بالتعاون مع الادارة التنفيذية للشركة، وعلى سبيل المثال فان حمولة الناقلة الواحدة تبلغ 300 الف طن تعادل تقريباً 8 في المئة من معدل الاستهلاك اليومي لمدينة أبو ظبي، أما عن الكويت والتي يعتبر استهلاك الفرد فيها اعلى معدل استهلاك على مستوى العالم بـ 580 لتراً يوم فان الحمولة الواحدة تعادل 15 في المئة من الاستهلاك اليومي للدولة أو توفير مياه الشرب لأكثر من 60 يوماً.

حجم الإنفاق

هل قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات خلال الفترة الماضية؟

تعتبر الشركة فرصة استثمارية ثمينة باعتبار نموذج الاستثمار في المياه مربحاً ويحقق عوائد مالية مجزية، والشركة أنفقت حتى الآن ما يقارب 25 مليون دولار في السنوات الأخيرة، كما قامت الشركة بتوقيع 5 اتفاقيات.

ما الخطوات الفعلية التي قامت بها الشركة لبدء نشاطها فعليا؟

الشركة بدأت نشاطها فعلياً، والآن لدى الشركة مشروع دولي كبير، سيتم الإعلان عنه قريباً، وهو المشروع الأول من نوعه في العالم.

كيف ترون طموح الشركة من خلال المشروع؟

طموح الشركة ان تكون الرائد العالمي لادارة مصادر ونقل المياه وذلك عن طريق تملك مباشر لمصادر المياه وتملك حقوق الامتياز لشراء المياه دولياً، وتطوير تلك المصادر المتجددة بطريقة مستدامة لصالح وفائدة جميع دول العالم لتحقيق الرخاء لها في هذا المجال، كما ان الشركة تعمل على تزويد الدول المحتاجة للمياه لدعم استهلاكها في حال الطوارئ، ولدعم المخزون الاستراتيجي تلك الدول، كما ان القطاع الخاص مدعو لانشاء مصانع للمياه على موانئ الدول المستوردة للمياه، كما ان تحقيق الأمن الغذائي لدول الخليج ولدول الشرق الأوسط يتعلق بالأمن المائي من خلال تملك هذه المصادر.

الأمن المائي

ما الاجراءات المتبعة لضمان جودة تلك المياه؟

الناقلة تعتبر كأنها وحدة تحلية، ولكنها مياه طبيعية من الأنهار تحتاج لمعالجة بسيطة، بالاضافة لوجود مختبرات على ظهر الناقلات التي ستحمل المياه يتم من خلالها قياس جودة المياه كل ساعة، فالموضوع استراتيجي حيوي الى ابعد درجة، الأمن المائي أهم ركن في الأمن الوطني، فاذا لم تستطع تأمين المياه لشعبك فهذا شيء خطير، نحن لا نطالب بالغاء محطات التحلية، ولكن فقط نريد ان نضع احتياطياً جاهزاً في حال حدوث أي طارئ، للقضاء على أي مخاطر قد تتعرض لها محطات التحلية كما حدث أثناء الغزو، وفي حالات كثيرة في الخليج والسعودية أو في حال حدوث تلوث من مفاعل بو شهر وهو المفاعل النووي الوحيد في العالم الذي يأخذ المياه من الخليج ويعيدها للخليج.

شط العرب

ذكر العنزي أن سمو الأمير الراحل جابر الأحمد

- رحمه الله - كان مهتم لجلب مياه بحر شط العرب، وتم العمل على الموضوع لسنوات، المشروع كان عبارة عن مرحلتين، المرحلة الأولى نستورد 200 مليون غالون امبراطوري يومياً، والمرحلة الثانية، عن 300 مليون غالون امبراطوري يومياً، بإجمالي 500 مليون غالون امبراطوري يومياً، اي استهلاك الكويت الحالي. فقد كان يدرك أهمية المشروع بخلق مصدر آخر غير التقطير، لكن الحكومة العراقية وقتها كان لا يؤمن جانبها، وآخر اجتماع كان قبل العزو بشهرين.

وأكد العنزي أهمية إيجاد شركة تنقل المياه من كافة دول العالم، وعلينا الاهتمام بالمشروع، وعلى الدولة أن تستكمل البرنامج.

ولفت إلى أن الشركة لديها عدة مصادر في العالم،نستطيع توفير إلى 120 مليون غالون يومياً، أو بحد أدنى 60 مليون غالون، وهو ما يعوض العجز البالغ 40 50 مليون غالون امبراطوري.

فريق المخالفات

تساءل العنزي عن فريق مخالفة من يضع مضخة على أنابيب الوزارة، مشيراً الى أنه يجب تطبق القوانين عن طريق أنظمة من خلال فواتير صحيحة، موضحاً أننا في الكويت لا نتجاوز 400 ألف مستهلك، بين سكن خاص واستثماري وتجاري، نستطيع ان ننجز معاملتهم الكترونياً.

اتفاقية مع الكهرباء والماء

أكد العنزي ان الشركة على ارض الواقع موجودة، فقط نحن في حاجة الى اتفاقية مع وزارة الكهرباء والماء لجلب المياه، ونحن لا نطلب أموالاً الأموال موجودة، فقط موافقتهم على عمل عقد 10 أو 15 سنة وعندما تصل المياه، ويتم تفريغها، واختبارها من خلال مختبرات الوزراة، يتم الدفع، متوقعاً اقبالاً كبيراً من المواطنين في حال طرح المشروع للاكتتاب العام لتوافر عاملين مهمين أولهما الحث الوطني والعامل الآخر العائد الاستثماري.

غير مؤهلين

تحدث العنزي عن التخصيص، لافتاً الى ان المجتمع حالياً غير مهيأ للتخصيص رغم أهميته، مشيراً الى ان التخصيص يرفع من كفاءة العمل، ويقلل من الهدر في شتى المجالات، مبيناً الى ان التخصيص يحتاج في البداية الى وجود حكومة قوية قادرة على المراقبة الشديدة كما يحدث في الدول المتقدمة في ذلك المضمار. ولفت الى ان التخصيص في الكويت بالوضع الراهن ما هو الا زيادة للاحتكار.

كلفة أقل

أكد الشوا ان كلفة التحلية في الكويت للألف غالون تصل لـ11.6 دينارا تُباع للمستهلك بـ800 فلس ما يعني دعم أكثر من 92 في المئة من سعر الكلفة بينما كلفة نقل المتر المكعب من المياه من مدغشقر الى الكويت 6.5 دولارات ومن باكستان 3 دولارات ومن حوض البحر الأبيض المتوسط 9 دولارات، تقل تلك الكلفة بنسبة تتجاوز الـ70 في المئة في حال تحملت الدولة كلفة النقل الوقود، وبذلك تستطيع الكويت توفير بناء محطات جديدة للتحلية كما أنها توفر المزيد من الطاقة التي تتكلفها في تشغيل محطات التحلية، وتستطيع بيعها في الاسواق العالمية بالاضافة الى المحافظة على البيئة والغاء شيء اسمه طوارئ من قاموس الدولة لقطاع المياه، أي تضرب عدة عصافير بحجر واحد.

العمر الافتراضي

قال العنزي انه قبل الحديث عن العمر الافتراضي موضوع المياه مسألة حياة، ولما طرح رشاد الشوا هذه الفكرة، وبحكم خبرتي في المجال، حيث لدينا علم بمدى أهمية مثل تلك المشروعات لندرة المياه في دول الخليج، باعتبار أنها بلاد غنية وبها سرعة نمو، ولكن أين المياه، فالتنمية معناها تأمين الشعب في المياه والغذاء، ليس فقط في فترة الطوارئ، فزيادة متطلبات التنمية، تعتمد على عنصر أساس وهو المياه، وبين ان ندرة المياه تعاني منها دول حوض النيل، فما بالنا نحن دول الخليج التي لا يوجد بها نهر واحد.

إعجاب الدولي

قال الشوا ان مشروع نقل المياه مشروع استراتيجي وأهم مشروع للمياه مشيراً الى مباركة البنك الدولي للمشروع، مبيناً ان هذا المشروع الاستراتيجي للمياه مميز على مستوى المنطقة وحتى على المستوى الدولي، مبيناً ان البنك الدولي في واشنطن قدم دعوة لي وتم عمل محاضرة للمشروع، مؤكداً انه يفخر بما قاله البنك الدولي عن المشروع لقد فتحت عيوننا على شيء لم نكن نراه بالسابق، مشيراً الى ان اشادة البنك الدولي دعم كبير للمشروع، ولفت الشوا الى أنه تم حالياً تأسيس شركة في الكويت بالتعاون مع شركة ماي، على ان تتولى الشركة الأنشطة التابعة للشركة الأم في مجال المياه.

قناة السويس

قال الشوا ان مصر نجحت في جمع 8 مليارات دولار في 58 ساعة عمل لاشعار الناس ان المشروع يحقق بعداً وطنياً واستراتيجياً، كذلك الكويت لا تقل في امكاناتها عن مصر وحسها الوطني وتستطيع ان تجعل المشروع قومياً، يشارك المواطنون مع الدولة والقطاع الخاص بالاستثمار فيه، باعتباره يوفر مصدر الحياة ألا وهي المياه، كما ان المواطن الكويتي الأكثر استخداماً للمياه في العالم بمعدل يصل لـ500 لتر في اليوم، هو من يجب ان يدعم هذا المشروع والاستثمار فيه لمصلحته كمواطن بالدرجة الأولى.

الشركة الوحيدة

بيّن الشوا ان مشكلة المياه بدأت بالظهور وبشدة على المستوى الدولي خلال السنوات السبع القليلة الماضية، مشيراً الى أنه اذا لم يتم تداركها وادارتها بشكل واقعي وسليم فانها قد تؤدي الى كارثة حقيقية، وأوضح الشوا ان الحروب في السنوات المقبلة ستكون على الماء وأن السلام الحقيقي في المنطقة العربية يعتمد على قدر كبير على ادارة مصادر المياه والمشاركة الصادقة في الاستفادة منها لتحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأفاد الشوا الى ان الشركة هي الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا النموذج من العمل تحت سقف واحد ولديها الخبرة الفنية اللازمة للتنفيذ، حيث قامت الشركة منذ تأسيسها بعمل مميز وجهد كبير في امتلاك الخبرة الواسعة والمعلومات والتقنية الفنية والقانونية والاستثمارية اللازمة في جعلها متقدمة في مجالها في ظل عدم وجود منافسة أو شركة مشابهة لعملها.