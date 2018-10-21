دفتر أحوال

قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية الأسبوع الماضي في القضية رقم 1409/2018 اداري/20 بالزام وزارة المالية برد فرق مبلغ التثمين مقابل نزع الملكية المخفض من قبل لجنة الاعتراضات لصالح ملاك العقارات أصحاب الشأن باعتبار أن وزارة المالية ليست لها صفة في تقديم اعتراض على تقدير التعويض المحدد بمعرفة لجنة التثمين بادارة نزع الملكية، ملتفتة عن دفع الحكومة بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، تلك المادة التي قصرت الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات على الملاك وأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتهم دون غيرهم.

وصرح الدكتور محمد منور محامي ملاك العقارات المثمنة ان المحكمة انتصرت للشرعية وقضت بعدم جدية دفاع الحكومة بعدم دستورية المادة 16 والتي قصرت حق الاعتراض على قرارات لجنة التثمين على الملاك وأصحاب الحقوق دون الحكومة التي طالبت من خلال هذا الدفع بعدم دستورية النص المذكور الزعم بعدم المساواة اذ انه تسبب بحرمانها حق الاعتراض على تقدير مبلغ التثمين أسوة بملاك العقارات المثمنة.

وأضاف د. منور ان المحكمة رفضت دفاع الحكومة باعتبارها الجهة الادارية القائمة على تحديد السعر العادل للتعويض المقابل لنزع الملكية للمنفعة العامة وهي ليست في مركز قانوني متساوٍ مع الأفراد ملاك العقارات ومن غير المنصور قبول اعتراضها على قرارات لجنة الثمين وهي لجنة ادارية تابعة لها وخاضعة لاشرافها ولا يعقل قبول اعتراضها على تقدير لجنة ادارية معينة من قبلها وختم الدكتور محمد منور ان هذا الحكم ينهض دليلاً اخر على علو وشموخ مكانة أحكام القضاء الاداري الكويتي والذي أثبت أكثر من مرة استقلال أحكامه وانتصارها لسيادة القانون والتزامها بالشرعية الدستورية ومبدأ سيادة القانون.

