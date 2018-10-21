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قادماً من القاهرة وخبأ المواد المهربة بطريقة سرية في بنطاله

ضبط «مصري» ملغم بالخمور والحشيش في المطار


أحبط رجال جمارك المطار مساء الأول من أمس محاولة تهريب 4 زجاجات خمر وقطعة حشيش الى البلاد من قبل مسافر مصري الجنسية قادم من القاهرة.
ووفق مصدر جمركي أفاد بأنه خلال وصول الطائرة القادمة من القاهرة ارض المطار الدولي، استعد مفتشو الجمارك لتفتيش حقائب المسافرين وبعد وصول المسافرين صالة الجمارك تم الاشتباه بمسافر ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد التحقق منه اتضح بانه مصري الجنسية وبتفتيش حقائبه عثر على 4 زجاجات خمر وبتفتيشه ذاتياً عثر على مخابئ سرية في بنطاله بداخله قطعة حشيش كبيرة الحجم.
وخلال التحقيق معه اعترف بانه كان ينوي تهريب الحشيش والخمور لبيعها.
وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الجهات المختصة.


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