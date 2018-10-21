دفتر أحوال

أحيل 9 مواطنين متهمين بقتل مواطن وادخال شقيقه غرفة العناية المركزة اثر مشاجرة نشبت بينهم مساء يوم الخميس الماضي في سوق شرق إلى النيابة العامة.

وفي التفاصيل بأن المتهمين الـ9 وهم مواطنون وخلال تواجدهم في سوق شرق صادف مرور 3 مواطنين بينهم شقيقان وبسبب «ليش تغز» نشبت بينهم مشاجرة تم استخدام السكاكين فيها حيث قام الفريق الأول الـ9 بضرب الفريق الآخر الثلاثة وطعنوا احدهم في رقبته حيث سقط صريعاً وتعرض شقيقه لطعن في انحاء متفرقة من جسده حيث نقل الى المستشفى الأميري حيث ادخل غرفة العناية المركزة، وخلال اقل من 4 ساعات استطاع رجال الامن العام من ضبط المتهمين الـ9 واخضاعهم للتحقيق واحالتهم الى النيابة العامة.

