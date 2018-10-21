مال وأعمال

قالت مصادر موثوقة لـ «النهار» إن تعليمات حكومية واضحة صدرت لجميع الجهات العامة في الآونة الاخيرة بضرورة خفض مصروفات الضيافة والهدايا والسفر لأدنى المستويات الممكنة مع زيادة كفاءة الرقابة على الصرف لهذا البند بشكل خاص، فضلا عن التشديد مجدداً على حصر المهمات الرسمية والمؤتمرات بما يحقق مصلحة عامة ضرورية.

وتابعت المصادر : شددت الجهات الرقابية الرسمية على جميع الجهات الحكومة ضرورة عدم طرح أي مناقصات لأي جهة دون التحقق والتثبت من كفاية الإعتمادات المالية، منعاً لإلغاء تلك المناقصات فيما بعد وتحميل الدولة تعويضات قضائية .

ولفتت المصادر ذاتها الى مواصلة إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي ، في إطار رؤية الدولة ، بالتركيز على الإنفاق الاستثمارى الذي يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي ومحفز لتوسيع دور القطاع الخاص .

ولفتت المصادر الى ان عمليات خفض الانفاق تتم عبر اجراءات شاملة ومتوازنة ، موضحة أن منحنى ضغط النفقات يأخذ طابع الجدية والمحاسبة الحقيقية للمقصرين.

وقالت إن العمل يسير بشكل جيد فيما يتعلق بتطوير التشريعات والنظم الضريبية بما يدعم ضبط وتوجيه النشاط الاقتصادي ، وتنويع وتنمية إيرادات المالية العامة ، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال دون التأثير على دور القطاع الخاص في التنمية .

ونوهت الى عزم الحكومة على تعظيم العائد الاقتصادي والمالي من استغلال أملاك الدولة بما يدعم المبادرات والمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص من جهة ، وتنمية إيرادات الدولة.

وتابعت المصادر : يستمر العمل أيضاً على تطوير نظم وأدوات الرقابة المالية المطبقة على الجهات الحكومية (وزارات و إدارات حكومية ، هيئات ملحقة ، مؤسسات مستقله) لدعم المساءلة والشفافية وترشيد الإنفاق وتقليص الهدر بالقطاع الحكومي .

وتسعى الكويت منذ عدة سنوات وتحديداً منذ الهبوط الكبير لأسعار النفط ، الى تقليل اعتمادها على النفط، لعدم ضمان ثبات أسعاره فوق مستويات مرتفعة، وعلقت الكويت منذ سنوات العمل ببرنامج الأوفست الذي كان يلزم المستثمرين الأجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بالاستثمار في الاقتصاد ، وذلك بهدف جذب مزيد من الشركات العالمية للاستثمار في البلاد، كما اتخذت البلاد توجها جادا لاصلاح بعض القوانين المعيقة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

