مال وأعمال

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني عن زيادة التشغيل من مبنى الركاب (T4) والخاص برحلات الخطوط الجوية الكويتية ليشمل محطات أوروبا ماعدا لندن اعتبارا من اليوم الأحد، علما أن التشغيل من المبنى الجديد يشمل حاليا المحطات الخليجية والعربية والأوروبية التي تشغل لها الخطوط الكويتية باستثناء لندن. كما تحتفل الكويت اليوم باليوم العالمي للمراقب الجوي تحت شعار «نتطور وننمو» مع زيادة كثافة الحركة الجوية في مطار الكويت اضافة الى التوسع في المشاريع التنموية منها تشغيل مبنى الركاب رقم 4 ومبنى الجزيرة رقم 5 وقريبا افتتاح المدرج الجوي الثالث وتشييد برج المراقبة الجوية.

حيث برزت الحاجة الملحة لتنظيم الحركة الجوية من قبل جهة متخصصة وفريق عمل يدعم المراقبين الجويين حيث حرصت الادارة العامة للطيران المدني على الاعتماد على نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة القادرة على ادارة الحركة الجوية للعمل بتفان وحرص على استمرار سلامة الحركة الجوية.

وقد شهدت المراقبة الجوية في دولة الكويت قفزات ولحظات فاصلة في مسيرة تطورها، ولا تقل مهمة المراقب الجوي أهمية عن قائد الطائرة فهو حلقة الوصل بين الطائرة والمطار.

