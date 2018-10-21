مال وأعمال

تسخرالمصارف والبنوك المحلية امكاناتها وجهودها كافة لمواجهة اي تجاوزات أو اختراقات لتعزيز جوانب الحماية في القطاع المصرفي الكويتي والذي يعد من أكثر القطاعات أمانا، من خلال استخدام وسائل التقنية والتكنولوجيا المتطورة

علمت «النهار» من مصادرها أن كلفة مواجهة الجرائم الإلكترونية تتطور وترتفع من فترة إلى أخرى في مقابل تطور التقنية والتكنولوجيا، وهو ما جعل القطاع المصرفي يرصد نحو مليار دولار لتطوير وحماية أنظمتها من عمليات الاختراق الإلكترونية للعام المقبل 2019، مقابل 500 مليون دولار العام الحالي بزيادة تبلغ نسبتها 100%. لمواجهة العمليات الإجرامية. وذكرت مصادر مصرفية أن البنوك تنفق اموالاً لحماية نظامها الإلكتروني من خلال طرق عدة منها جلب أحدث الأجهزة والأنظمة، والقيام بتدريب موظفيها على الاختراقات كافة ومن ثم القيام بعمليات اختراق وهمية بأقصى درجات الإجرام والتدريب عليها وكيفية مواجهتها والكشف عن عمليات الاختراق كافة ومواطنها وكيفية مواجهتها لصد اي هجمات الكترونية تستهدف البنوك او حسابات العملاء. واوضحت المصادر أن المخصصات المحددة ستوجَّه إلى البنية التحتية للأنظمة التكنولوجية وأجهزة الصرف وبرامج الحماية المعمول بها في البنوك العالمية، حيث تعاقدت البنوك مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة في الحماية والأنظمة السرية للعمليات المصرفية مؤكدة أن البنوك تقوم بتحديث أنظمة الحماية لديها بشكل دوري،وترصد ميزانية سنوية لتطبيق أعلى معايير الحماية المعمول بها عالمياً.

وذكرت أن البنوك والمؤسسات العالمية تنفق مليارات الدولارات على برامج الحماية وسد الثغرات مبينة انه وعلى الرغم من الإجراءات والاحتياطات الأمنية والاحترازية التي يتم تطبيقها في البنوك لحماية الحسابات المالية وحسابات العملاء من الاختراقات الإلكترونية التي يقوم بها قراصنة ولصوص الإنترنت، إلا أن هذه الإجراءات ليست كافية، فجميع الأنظمة الإلكترونية لديها ثغرة يمكن المرور منها، وأنظمة البنوك ليست استثناء من هذا، مشيراً إلى أنه رغم زيادة ميزانية الحماية لدى البنوك الخليجية، إلا أنها لا تزال أقل من نظيرتها العالمية ، ويسعى بنك الكويت المركزي إلى التصدي لعمليات القرصنة المصرفية، بواسطة عمليات التوعية المختلفة التي ينشرها لعملاء القطاع المصرفي من ناحية، والتعليمات التي يوجهها للبنوك بخصوص تطوير أساليب الحماية المصرفية لديها من جهة أخرى.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، قد أكد مؤخراً أهمية استثمار المؤسسات المالية والمصرفية في التكنولوجيا المتطورة لضمان أمن المعلومات وتحصينها من أي محاولات لاختراقها، مشيراً إلى أن المخاطر الإلكترونية تعتبر أحد أبرز التهديدات التي تواجه المؤسسات المالية في الوقت الراهن.

ووفقاً للمصادر تظل إجراءات الأمان والتأمين الصعبة التي تعمل البنوك على تطبيقها إلا أنها دائماً ما تكون هدفاً للمخترقين والقراصنة كونهم يركزون جهودهم على سلب بعض النقود بطرق غير شرعية، وتعمل على تحديث جرائمها بشكل مستمر ما يجعل البنوك دائمة الترصد لجميع عمليات القرصنة، مؤكدة أن البنوك المحلية تعمل بشكل وثيق مع بنك الكويت المركزي لتعزيز عناصر الأمان الخاصة بماكينات السحب الآلي والبطاقات المصرفية. وذكرت ان البنوك المحلية تستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة للحماية من محاولات الاحتيال والاختراق، التي يتم تحديثها بشكل مستمر من خلال متابعة آخر التطورات التكنولوجية في مجال أمن المعلومات المصرفية لتوطينها محليا. وألمحت المصادر إلى أن هناك بعض الأساليب التي يتبعها المخترقون عند اختراق الحسابات المصرفية للاستيلاء على ما فيها من نقود، وعلى الجميع الانتباه جيداً لهذه العلامات متى ما لاحظتها في حركة حسابك البنكي والإسراع في اتخاذ إجراءات الإبلاغ لعدم ضياع أموالك.

