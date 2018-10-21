مال وأعمال

قالت مصادر مطلعة لـ «النهار» إن انتاج الكويت النفطي وصل إلى 2.82 مليون برميل خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بـ2.8 مليون برميل خلال شهر أغسطس بزيادة تصل إلى 20 ألف برميل.

واشارت إلى أن القدرة الانتاجية للكويت تتجاوز حالياً الـ3.2 ملايين برميل يومياً، ومن المقرر أن تصل إلى 3.650 ملايين بحلول 2020، بينما تتجاوز الكميات المصدرة 2 مليون برميل.

وتفقد الكويت قرابة الـ250 ألف برميل منذ توقف الحقول المشتركة في الوفرة والخفجي. وهبطت أسعار النفط الكويتي إلى 77.08 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ77.33 دولاراً في تداولات الخميس الماضي.

وصعدت أسعار النفط الكويتي إلى أعلى مستوياتها خلال الشهر الحالي عندما لامست 83.57 دولاراً للبرميل. ولفتت إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية خلال نفس الفترة وصل إلى 10.52 ملايين برميل، مقارنة بـ10.42 ملايين برميل بزيادة تصل إلى 100 ألف برميل.

وذكرت أن إنتاج إيران انخفض إلى 3.40 ملايين برميل مقارنة بـ3.480 آلاف برميل، بهبوط بلغ 80 ألف برميل.

بينما زاد إنتاج الإمارات العربية المتحدة 30 ألف برميل ، حيث صعد الإنتاج إلى 3 ملايين برميل. وبلغ إجمالي إنتاج أوبك خلال شهر سبتمبر 32.80 مليون برميل، مقارنة بـ32.49 مليوناً خلال الشهر السابق. وارتفعت عقود النفط وسط دلائل على قفزة في الطلب بالصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، رغم أن الأسعار سجلت ثاني خسارة أسبوعية بفعل زيادة في المخزونات الأميركية والقلق من أن حروبا تجارية تكبح النشاط الاقتصادي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 79.78 دولاراً للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا لتسجل عند التسوية 69.12 دولاراً للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع منخفضا 0.9 في المئة في حين هبط الخام الأميركي 3.1 في المئة. والخامان القياسيان منخفضان حوالي 7 دولارات عن أعلى مستوياتهما في أربعة أعوام التي وصلا إليها في أوائل أكتوبر.

