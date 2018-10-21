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أعلن مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة م.قصي الشطي، في تصريح صحافي، عن انعقاد الدورة السادسة من «منتدى الحكومة الإلكترونية» تحت شعار «إدارة التغيير نحو الرقمية»، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل بقاعة البركة في فندق كراون بلازا، حيث سيتم التركيز هذا العام على كيفية إدارة التغيير التي تواكب عملية التحول نحو الرقمية.

وأضاف الشطي: «يشرفنا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كعادته برعايته الكريمة للمنتدى، حيث يضع الجهاز المركزي وجميع الجهات الحكومية المعنية بتطوير برامج الحكومة الإلكترونية أمام مسؤولياتهم لبذل المزيد من الجهد والتعاون، كما يسعدنا أن يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أنس الصالح بحضور الحفل الافتتاحي للمنتدى ممثلا سمو رئيس مجلس الوزراء ومدشنا أعماله والمعرض المصاحب له، ونثمن بالطبع دوره وتوجيهاته على رأس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات».

وحول الدورة السادسة من منتدى الحكومة الإلكترونية، قال الشطي: «جاء اختيارنا لشعار المنتدى لهذا العام استكمالا لمحاور المنتدى العام الماضي والتي تناولت موضوع التحول نحو الرقمية، فإدارة التغيير نحو الرقمية تعنى بضمان نجاح خطط التحول التي تحيط بتطوير برامج الحكومة الإلكترونية، وتكمن التحديات التي تواجهها إدارة التغيير في طبيعة التعقيدات الإدارية والمالية والقانونية والتشريعية التي تواكب التحول الرقمي بما فيها التحديات المتعلقة بتوافر القوى البشرية المدربة، التي تعتبر قضية عالمية ولا تقتصر على الكويت أو دول المنطقة فقط، وهناك جوانب أخرى للتحديات وهي تلك التي تتعلق بالمتغيرات التي تواكب الظواهر التكنولوجية الدائمة التطور السريع على جميع مستويات البنى المعلوماتية التحتية والحوسبة السحابية والبرمجيات وقواعد البيانات والأجهزة الذكية والنقالة، وكذلك المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات، فإدارة التغيير يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل تلك العوامل وفي كل الأوقات».

وأشار إلى انه سيتم الإعلان عن نتائج جائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة خلال الحفل الافتتاحي لمنتدى الحكومة الإلكترونية السادس كما جرت العادة، وكان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أطلق هذه المسابقة خلال الدورة الرابعة للمنتدى، حيث يتم تكريم الجهة الحكومية التي تقوم بتطوير أفضل خدمة إلكترونية وتضعها قيد الاستخدام الفعلي من قبل المستفيدين منها على البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت (www.e.gov.kw).

وأكد ان الجائزة تسهم بشكل كبير في حث الجهات الحكومية على سرعة تطوير خدماتها الإلكترونية وعلى القيام بذلك حسب أعلى المعايير المعتمدة لسهولة الاستخدام وصحة ودقة المعلومات المتداولة ومعايير أمن المعلومات وغيرها من النواحي الفنية والتشغيلية المهمة.

وفي ختام تصريحه، أشار الشطي الى ان منتدى هذا العام سيمثل تظاهرة خليجية تعكس جهود المنطقة في تطوير مجتمعات المعلومات فيها وما حققته بهذا الشأن، وحث الجهات الحكومية على المشاركة في أعمال المنتدى وعرض خدماتهم الإلكترونية في المعرض المصاحب له، وكذلك المشاركة في جائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة، كما دعا شركاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من شركات التكنولوجيا العالمية والخليجية والمحلية الى المشاركة وتقديم عروضها ومنتجاتها والحلول المتوافرة لديها الخاصة بإدارة التغيير نحو الرقمية من خلال الاتصال مع الشركة المنظمة نوف إكسبو (NoufEXPO).

