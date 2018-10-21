مال وأعمال

قال البيان الصادر عن هيئة اسواق المال انه بناء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أخيراً تحت عنوان «مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018»، والذي يشير إلى تحسنٍ نسبي في ترتيب تنافسية دولة الكويت وتقدمها مرتبتين مقارنةً بالعام الماضي، فإن ذاك التحسن يُعزى بطبيعة الحال إلى تحسن ترتيب دولة الكويت فيما يزيد عن نصف مؤشرات التقييم من ناحية، واستقرار الاقتصاد الكويتي الكلي من ناحية أخرى.

تنافسية الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي عززتها مقومات عدة، بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية وتحديداً المؤشرات الثلاث ذات الصلة بتلك الأنشطة والتي تضمنتها مؤشرات التقييم التسعين. وبصورة أكثر تحديداً، يمكن الإشارة إلى استقرار مؤشري « تشريع لمنع تضارب المصالح» و»حوكمة المساهمين»، حيث حافظ المؤشر الأول منهما على رصيده البالغ (57.0) في مقياس القرب من الأداء الأفضل، كما حافظ المؤشر الثاني بدوره على رصيده السابق والبالغ (53.0) وفق المقياس ذاته.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى توجهات عدة لهيئة أسواق المال وضعتها موضع التنفيذ أخيراً على صعيد هذين المؤشرين، سواءً مؤشر «منع تضارب المصالح» الهادف لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك مؤشر حماية حقوق المساهمين الهادف بدوره لحماية حقوق مساهمي الشركات، ولعل أبرز التوجهات ذات الصلة بحماية حقوق المستثمرين الأقلية يتمثل في إصدار القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل كتب عدة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2010 ، وتحديداً : الكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية) والكتاب الحادي عشر ( التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وكذلك الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات )، ومن المنتظر لتلك التعديلات أن تنعكس نمواً ملحوظاً في رصيد هذين المؤشرين في تقارير التقييم المقبلة مع وضع تلك التعديلات موضع التطبيق، لاسيما مع ترافقها بتوجهاتٍ حاسمة تتصل بتطوير سوق المال في إطار مشروعٍ متكامل لهيئة أسواق المال لتطوير منظومة عمل أسواق المال كاملةً ، وذلك بالمشاركة مع بعض الجهات المعنية. أما بالنسبة للمؤشر الأخير ذي الصلة بأنشطة الأوراق المالية ضمن مؤشرات التقييم التسعين والمتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي ورغم تراجعه الطفيف وفقاً للتقييم الأخير ، فإن هيئة أسواق المال وبعد تكليفها فريق عمل متخصصٍ لديها بدراسة المؤشر المذكور أعلاه بناءً على البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات Bloomberg وبناءً على تقييمنا لما ورد في وصف الآليات التي تتضمنها كتب المعلومات التقنية لدى مؤشر التنافسية العالمية، نلاحظ من الجدول أدناه بأن المؤشر قد سجل ارتفاعاً طفيفاً وتحسناً نسبياً خلال السنوات 2014-2016 مقارنة بالفترة التي تسبقها.

