مال وأعمال

اختتم أمس معرض العقاري المصري الذي تنظمة شركة أفرست لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة سمارت سلوشن فعالياته بنجاح كبير وبعدد زوار فاق عددهم الدورات السابقة حيث شارك في المعرض الذي امتدت فعالياته من 17 الى 20 أكتوبر اكثر من 15 شركة طرحت العديد من المشاريع في مناطق متفرقة ابرزها القاهرة والاسكنرية والساحل الشمالي والعاصمة الادارية والعلمين الجديدة وغيرها من المحافظات .

من جانبه، قال رئيس ادارة شركة أفرست ان المعرض شهد كبيرا اقبالا من قبل المصريين المقيمين في الكويت والمستثمرين الكويتين المتطلعين الى تحقيق عوائد جيدة، لافتا الى ان الشركات المشاركة قدمت مشاريع مميزة تلبي احتياجات جميع الشرائع، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة الكويتية لعبت دورا كبيرا في تسهيل الاجراءات والتراخيص تزامنا مع فرض الاشتراطات وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق المستثمر العقاري .

من جانبة قال رئيس مجلس ادارة شركة تبارك القابضة علي الشرباني ان المعارض العقارية فرصة جيدة لالتقاء المطورين والمستثمرين كما انها منصة تجمع كل المتعاملين بالعقار تحت مظلة واحدة واضاف « نعتبر هذة الدورة من المعرض من انجح الدورات حيث كان الحضور الجماهيري كبير ، وقال ان شركة تبارك من اقدم الشركات المصرية العاملة في الكويت، مشيرا الى ان الشركة بصدد انشاء شركة تابعة لخدمة المستثمرين العقاريين حيث بلغ عدد العملاء الكويتيين المتعاملين مع الشركة حوالي 1000 عميل. اضاف « شاركنا في المعرض بمشروع نينتي افنيو المقسم الى 3 مناطق حيث حصلنا علي ارض المشروع من الحكومة بسعر مرتفع ويحتوي المشروع على 1370 وحدة تضم وحدات سكنية ومول تجاري وابراج ادارية يشتمل المشروع على جميع الخدمات التي صممت وفقا للمعايير العالمية ، وسنقوم بتسليم المرحلة الاولى التي تشمل على 400 وحدة في شهر يونيو المقبل، لافتا الى ان السعودية والكويت على قائمة الاسواق الاكثر اقبالا على العقارات المصرية لاسيما في ظل تعويم الجنية وتسهيل الاجراءات والقوانين امام المستثمرين الخليجيين .

من جانبة قال مدير عام شركة ديوان العقارية نبيل شوقي ان الشركة متواجدة في السوق الكويتي منذ 2006، مشيرا الى ان السوق العقاري برمته يمر حاليا بأزمة نظرا للقيود والاشتراطات التي فرضتها الجهات الحكومية بسبب بعض التجاوزات التي وقعت مؤخرا في بعض المعارض بيد انه رأى ان تلك الاجراءات تحتاج الى مرونة لاسيما وان غالبية المطورين لا يمكنهم استكمال كل الاجراءات الادارية الخاصة بالمشروع خلال فترة طرحة ولهذا نطالب المعنين بتسهيل الاجراءات لدخول الشركات العقارية لاسيما تلك التي تتمتع بسمعه طيبة ولديها باع طويل في السوق .

واضاف طرحنا مشروع بانوراما سيتي الذي يعد من العلامات المميزة في مدينة الاسكندرية المقام على مساحة 10 الاف متر، لافتا الى اننا نقدم خدمات ذات طابع استثماري يحقق التسوق والسكن والرفاهية ولهذا يعد بانوراما سيتي حلم الرفاهية لدى العديد من المستثمرين وعلامة معمارية داخل محافظة الاسكندرية لافتا الى ان المشروع سينفذ على مرحلتين حيث يتم التسليم حاليا، كما ان كلفة المشروع بلغت 750 مليون جنية.

حول سوق العقارات المصرية قال شوقي «لاشك ان المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق العقاري المصري حاليا تسببت في ركود السوق الى حد ما، كما ان ارتفاع سعر الفائدة على العوائد في البنوك كان عاملا سلبيا حيث أسهم في تراجع الاقبال على شراء العقارات ، واشار الى ان الشركات العقارية الصغيرة تتطلع الى الحصول على حصة جيدة من السوق العقاري الذي يشهد حاليا موجة اصلاحات وتغيرات ستصب في صالح العميل والسوق على حد سواء .

