مال وأعمال

أعلنت «زين» الكويت ، أنها وقعت اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت لتقديم خدمات سحابية مختلفة لعملائها من الهيئات والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في الكويت، وستعمل «زين» من خلال هذه الاتفاقية على إتاحة الفرصة لهم على تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يساهم بدوره في جذب العملاء وتمكين الموظفين والحصول على أقصى فائدة من العمليات، فضلاً عن تحسين نماذج منتجاتهم وخدماتهم.

وتم توقيع الشراكة خلال مُشاركة «زين» في فعاليات اليوم الخامس من النسخة الثامنة والثلاثون من أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2018)، وهو الحدث العالمي الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة ونظّمه مركز دبي التجاري العالمي بمُشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستقوم «زين» من خلال هذه الشراكة بطرح حزمتها الخاصة من الأدوات والمنتجات والخدمات ومزجها مع حلول مايكروسوفت السحابية وتقديمها كعرض واحد لعملائها من الهيئات والشركات في الكويت، وبالتالي تحقيق أقصى منفعة من السحابة الذكية. وقالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة «زين» الكويت: « يسرنا أن نوسع من نطاق شراكتنا الاستراتيجية مع رواد مجالات التكنولوجيا على مستوى العالم مثل مايكروسوفت بهدف تعزيز وترسيخ حزمة الحلول والخدمات المبتكرة التي نقدمها لعملائنا من الهيئات والشركات، فالمؤسسات والشركات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الكويت الاقتصادية، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق حزمة خدماتنا كي نساهم في تمكين قطاع أعمال ذو كفاءة عالية في الكويت». ومن جانبه علق تشارلز نحاس المدير العام لمايكروسوفت الكويت على هذا الخبر قائلا « تتيح خدماتنا السحابية لشركائنا الفرصة للجمع بين حلولهم البرمجية وبين عروض مايكروسوفت السحابية، وبالتالي تسريع عملية التحول الرقمي بأسلوب سلس خالي من المعوقات، فقد كانت ولا زالت «زين» الكويت في صدارة هذا التحول، وستعمل هذه الشراكة على تسريع وتيرة جهودها عن طريق تحفيزهم لتقديم حلول متكاملة لعملائها، وتأسيس علاقات متينة، وكذلك تحفيز جذب العملاء وتمكينهم من تحقيق المزيد».

