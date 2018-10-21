مال وأعمال

قام فريق من شركة كافكو برئاسة المدير العام عبدالله الدعيجاني ورئيس فريق التجارية والمبيعات وخدمة العملاء مختار أشكناني، بزيارة وديه لوكيل وزارة الداخلية الفريق اللواء عصام النهام في مكتبه.

حيث دار الحديث عن الخدمات التي تقدمها الشركة لوزارة الداخلية خاصة والوزرات الأخرى ذات الصلة مثل وزارة الدفاع والديوان الاميري والإدارة العامة للطيران المدني، ودور الشركة في مواكبة حركة التوسع الحالية في المشاريع واستعدادها التام لتلبية كافة متطلبات تلك الجهات ومنها وزارة الداخلية.

علما بان «كافكو» مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع وزارة الداخلية وكذلك الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع منتجات زيوت التزيت والشحوم ذات العلامة التجارية (Q8 Oils) في دولة الكويت ولديها عقود حاليه مع عدد من الجهات الحكومية وتطمح الشركة في تسويق تلك المنتجات ذات الجودة العالية في جميع انحاء الكويت.

