مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية تخارجها الناجح من مشروع جنة دلمون المفقودة «الحديقة المائية»، وذلك في إطار معاملة تقدر قيمتها بـ 60 مليون دولار .

تجدر الإشارة إلى أن الحديقة المائية تعتبر أحد المكونات الرئيسة ضمن مشروع العرين التطويري الواقع بالمنطقة الجنوبية من مملكة البحرين والذي يمتد على مساحة تزيد على مليوني متر مربع بالقرب من حلبة البحرين الدولية. تعليقا على هذا التخارج، صرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش بقوله:» نحن مسرورون بإنجاز تخارج آخر من مشاريعنا العقارية، إذ أن هذا الأمر كان ومازال يمثل جل اهتمام مجموعة جي إف إتش التي تسعى لتحقيق القيمة من الأصول العقارية والتخارج منها بغرض توظيف حصيلة التخارج في فئات أخرى من الاستثمارات والأصول المدرة للدخل.

