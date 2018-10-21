مال وأعمال

كشف بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في السحب العاشر لحساب الرابح الذي اجري تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز 3 من عملاء البنك بسيارتي رانج روفر HSE 2018 و3 كيلو غرامات من سبائك الذهب من «بيتك» بنسبة نقاء 999.9.

والفائزون هم: خلف محمد السبتي، ومروان محمد رحيل بسيارتي رانج روفر HSE موديل 2018، فيما فازت خلود عبد الرزاق الثاقب بـ 3 كيلو ذهب عيار 24.

ويتوفر حساب الرابح للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية مع امكانية الادخار والاستثمار، وذلك لكونه حساب توفير استثماري يحقق توزيعات سنوية للعميل، حيث يتم استثمار مبلغ الحساب وفق مبادئ الشريعة الاسلامية، ويمكن فتح الحساب عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت.

وسيجري السحب القادم لحساب الرابح في شهر يناير المقبل للاعلان عن 3 فائزين جدد في سيارتي رانج روفر HSE، و3 كيلو ذهب عيار 24.

