مال وأعمال

يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الحادي والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في مقر بنك الكويت المركزي. وقال بيان صحافي صادر عن بنك الكويت المركزي ان محافظ البنك الدكتور محمد الهاشل سيترأس جلسات الاجتماع المذكور وسيشارك أيضا في الاجتماع التاسع والاربعين لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي والمقرر انعقاده في اليوم نفسه. وأوضح البيان انه من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة المحافظين العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود المتواصلة الرامية الى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وحشد الطاقات لزيادة تحصين القطاعات المصرفية والمالية خصوصا واقتصادات دول المجلس عموما من تداعيات مختلف التحديات الاقليمية والعالمية في هذه المرحلة.

واضاف ان محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس سيستعرضون تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عنها لاسيما لجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي والتي تضطلع بمهام حيوية خصوصا فيما يتعلق بآليات ادارة المخاطر والحوكمة والاشراف على الالتزام بتطبيق معايير (بازل 3) واللجنة الفنية لنظم المدفوعات ولجنة المعاهد والكليات المصرفية.

وافاد بأن الاجتماع الـ71 سيناقش بالاضافة الى ما سبق الأبعاد المختلفة للتطورات النقدية والمالية التي تشهدها دول المجلس في المرحلة الراهنة وآفاقها المستقبلية وكذلك المستجدات في مجالات عمل المجلس النقدي الخليجي. وذكر أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون تجتمع عادة مرتين سنويا بصورة دورية بغرض تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس. وقال البيان ان محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل سيترأس الاجتماع الـ(49) لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي ويضم محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي لدول الخليج العربية وهي البحرين والسعودية وقطر والكويت وتترأس الكويت دورته الحالية. واوضح انه من المقرر أن يواصل مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي مناقشاته حول خطوات استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي الخليجي بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي.

