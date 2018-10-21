مال وأعمال

نظَّم بنك برقان مؤخراً حملته التوعوية السنوية حول سرطان الثدي المخصصة لموظفات البنك وذلك ضمن مساعيه لتنمية المجتمع ودعم أسلوب حياة صحي. تحت عنوان «معاً لمواجهة سرطان الثدي»، نظَّم البنك ورشة عمل تثقيفية بهدف التأكيد على أهمية التغذية الصحية والتمارين المنتظمة وزيادة مستوى الوعي بأعراض المرض وأسبابه ومخاطره والعلاج وأنواعه وطرق الوقاية منه.

وفي اطار تسليط الضوء على احدى أكثر التحديات والمخاطر الصحية الأكثر ازدياداً في الوقت الحالي، وتزامناً مع تزايد عدد حالات مرضى السرطان في الكويت بشكل خاص والعالم بشكل عام، دعا بنك برقان هذا العام الدكتورة نهى الصالح، استشاري جراحة عامة وجراحة أورام في مستشفى رويال حياة، والتي تتمتع بخبرة 10 سنوات في مركز الكويت لمكافحة السرطان، حيث تناولت خبراتها الكبيرة في فحص اختبارات سرطان الثدي والقولون، والتشخيص، والعلاج باستخدام الطرق الأكثر تقدماً. كما استعرضت الدكتورة نهى من خلال المحاضرة حلقة نقاشية مع موظفات البنك حول آثار الحالة النفسية للأشخاص المصابين بالسرطان وكيفية التعامل مع هذه الحالات للتغلب عليها، مؤكد أهمية الحفاظ على نظام صحي لتجنب الأمراض المتعلقة بالسرطان.

