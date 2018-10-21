مال وأعمال

أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق نمو في أرباحه الصافية بنسبة 23%، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حيث بلغت الأرباح الصافية 27.1 مليون دك. ووصلت الايرادات التشغيلية الى 126.8 مليون دينار، بزيادة 11% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ اجمالي موجودات المجموعة 4.6 مليارات دينار بنسبة نمو 6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017. أما اجمالي حقوق المساهمين فقد زادت بمبلغ 13.6 مليون دينار لتصل الى 576 مليون دينار، محققا نموا بنسبة 2.5%.

كما نمت ودائع العملاء لتصل الى 3.14 مليارات دينار محققة نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد حافظت المجموعة على مستوى الجودة النوعية للموجودات مع معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ 1.98% مع نسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة وصلت الى 349%. كما ظل معدل كفاية رأس المال قويا عند نسبة 18.36%، أما معدل كفاية رأسمال الشريحة الأولى فقد بلغ 17.7%. وفي تعقيبه على تلك النتائج المالية المتميزة، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلا: «لقد شهدت المجموعة خلال الربع الثالث أداء قويا ونموا بخطى ثابتة وواثقة في أماكن تواجدنا في الدول التي نعمل فيها. وتؤكد هذه النتائج المالية التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا، ونحن في وضع أفضل مع الجودة النوعية العالية للأصول والدخل المستقر، وهذا سيساعدنا على تقديم قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد. ونحن فخورون بشكل خاص بادراجنا ضمن قائمة أفضل البنوك العشرة الأكثر أمانا في المنطقة عن طريق مجلة جلوبال فاينانس للسنة الثانية على التوالي، وسوف نظل مركزين على تقديم نتائج ايجابية وتحقيق أهداف المجموعة بالكامل.

وأضاف ميشيل العقاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي:»اننا سعداء بأداء المجموعة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2018، حيث ساهم التنوع الجغرافي والتعزيزات التكنولوجية واستراتيجية تبسيط الأعمال المصرفية «بنك أسهل» في اضافة ميزة استراتيجية لنا. وسوف تظل خطتنا للربع الأخير من هذا العام مركزة على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز تجربة العملاء وجذب أفضل المواهب مع تطوير الموظفين داخليا. كما أن المجموعة بصدد المضي قدما في تنفيذ خطة التحول الرقمي 2020، وهي برنامج طموح لتقديم تجارب جديدة للعملاء والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية». وفي سبتمبر 2018، نجحت المجموعة باصدار سندات دائمة لزيادة رأس المال من الشريحة الأولى بمبلغ 300 مليون دولار في أسواق المال الدولية، وقد تجاوز الاكتتاب فيها النسبة المطلوبة مع اهتمام منقطع النظير من المستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن هذه السندات تعتبر أول اصدار رأسمالي دولي خارج الكويت في عام 2018. وفضلا عن ذلك، فان الاتفاقية التاريخية التي أبرمتها مجموعة البنك الأهلي الكويتي مع مؤسسة دبي لصناعات الطيران لتمويل مشترك كانت صفقة ناجحة للغاية حيث تجاوز الاكتتاب فيها النسبة المتوقعة بمعدلات كبيرة.

