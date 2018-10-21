مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت، عن رعايتها الذهبية لــ«ماراثون بنك الخليج 642» السنوي الرابع. وهذه هي المرة الأولى التي ترعى فيها الشركة الماراثون، والذي أصبح حدثاً رئيسياً على جدول الفعاليات الرياضية في الكويت.

وخلال عام 2017، حقق «ماراثون بنك الخليج 642» نجاحاً غير مسبوق، حيث شهد حضور أكثر من 6 آلاف مشارك من أكثر من 130 جنسية، وتدعو الخطوط الجوية وبنك الخليج الجمهور للانضمام والمشاركة في سباق هذا العام، والذي ستنطلق فعالياته يوم 17 نوفمبر المقبل.

صرّح أحمد الأمير، مساعد المدير العام لادارة الاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج قائلاً: «يسعدنا انضمام شركة الخطوط الجوية الكويتية ورعايتها لهذا الحدث الرياضي البارز والذي نتوقع له نجاحاً رائعاً. يعد «ماراثون بنك الخليج 642» أحد الأنشطة الرياضية الأكثر اهتماماً ضمن قائمة الأنشطة والمبادرات التي يتبناها البنك، ونتطلع للترحيب بجميع أفراد المجتمع للمشاركة في نشر الوعي بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي سليم».

ومن جهته علق فايز عبد الله العنزي، مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الجوية الكويتية قائلاً: «يسرنا أن نكون الراعي الذهبي والناقل الرسمي لماراثون بنك الخليج 642 هذا العام. وبصفتنا الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت، تلتزم الشركة بدعم المبادرات والفعاليات التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي، كما نفخر بتقديم الدعم والرعاية لهذا الحدث المميز الذي يرّكز على رفع مستوى الوعي وأهمية اتّباع أسلوب الحياة الصحية السليمة، بالاضافة الى مساهمته في جمع الدعم المالي للهلال الأحمر الكويتي».

وستنطلق فعاليات «ماراثون بنك الخليج 642» هذا العام يوم 17 نوفمبر المقبل، الذي يعد سباقاً تأهيلياً لأكبر سباقات الماراثون العالمية ويتضمن أربع فئات للسباقات المفتوحة للعدائين من جميع الفئات العمرية والقدرات المختلفة، وهي: سباق 5 كيلومترات للعائلات (المشي والركض)، سباق 10 كيلومترات للأكثر تمرساً، وسباق نصف الماراثون بمسافة 21 كيلومتراً للعدائين المحترفين، وسباق الماراثون الكامل الأول من نوعه في الكويت لمسافة 42 كيلومتراً. يبدأ مسار السباق وينتهي في سوق شرق، على طريق الخليج العربي، مروراً بمعالم الكويت مثل سوق المباركية، وقصر السيف وأبراج الكويت.

يتعاون بنك الخليج مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ضمن مبادرات «ماراثون بنك الخليج 642» في حملته لمساعدة الأفراد المحتاجين الى الرعاية الصحية داخل الكويت. وستذهب جميع التبرعات المقدمة لتوفير الأجهزة الطبية مثل: دعامات القلب وأجهزة القوقعة وسماعات الأذن والكراسي الكهربائية الى جانب بطاريات القلب. يسهم «ماراثون بنك الخليج «642 هذا العام ومن خلال حملة الجمعية #اركض_وساعدهم، في جمع الدعم المالي لمن هم بأمس الحاجة ممن يعانون من أمراض مزمنة أو اعاقات.

