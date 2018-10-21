مال وأعمال

استقبل البنك التجاري الكويتي فريق مستشفى المواساة الجديد في مبنى البنك الرئيسي وذلك لاجراء الفحوصات الطبية السريعة لموظفيه أثناء الدوام الرسمي. وقد جاءت هذه الخطوة لتؤكد من جديد مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه موظفيه.

وبهذه المناسبة قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع ان استضافة البنك لفريق مستشفى «المواساة الجديد» قد جاء بهدف توفير الخدمات الطبية لموظفي البنك وتمكينهم من معرفة مستوى ضغط الدم ونسبة السكر بالدم وكذلك الاطمئنان على صحة البدن بشكل عام.

وأضافت الورع مبينة أن زيارة فريق المستشفى لمقر البنك الرئيسي وكذلك فرع البنك في شارع بيروت على مدار يومين قد حققت نجاحاً كبيراً حيث توافد العديد من الموظفين لاجراء الفحوصات الطبية الدورية اللازمة مثل قياس مستوى ضغط الدم ونسبة السكر، فضلاً عن الحصول على المعلومات الطبية الضرورية، منوهة بأن البنك يحرص على استضافة الفرق الطبية من المستشفيات والعيادات المختلفة وذلك في اطار خدمات التوعية الصحية التي يقدمها لموظفيه ايماناً منه بأن الوقاية خير من العلاج.

