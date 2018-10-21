مال وأعمال

أعلنت Ooredoo الكويت أنها ستطلق جهاز iPhone XR، الذي يضع أحدث ابداعات iPhone في متناول عدد أكبر من الناس ابتداءً من الجمعة 26 وستتوفر الأجهزة في أفرع مختارة من قبل Ooredoo ابتداءً في نفس اليوم. لتفاصيل الأسعار، يرجى زيارة www.ooredoo.com.kw. يدمج جهاز iPhone XR التكنولوجيا الحديثة التي أطلقتها الشركة في أجهزة iPhone XS مع تصميم أنيق من الزجاج والألمنيوم وشاشة بحجم 6.1 بوصة بتقنية Liquid Retina، التي تعد أحدث شاشة عرض بلوري سائل (LCD) على هاتف ذكي اطلاقاً، والتي تدعم مجموعة ألوان كبيرة اضافة الى دعمها تقنية True Tone التي تساهم في تحسين الألوان على الشاشة لتكون أقرب الى اللون الطبيعي.

