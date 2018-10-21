آراء

تطالعنا الصحف من آن لآخر بأخبار حول انتشار جريمة الرشوة، الا ان الاشكالية ان الرشاوى لم يقتصر تعريفها على انها تقديم اموال مقابل الحصول على خدمات غير مشروعة، بل ايضا تتضمن جميع اشكال التجاوزات وابرزها التي ظهرت على السطح وعادت لتختفي كفقاعة صيف ما سمي بأزمة الشهادات المزورة، وقد نشرت جريدة «النهار» مؤخرا تقريرا صادرا عن احدى اللجان الحكومية العاملة في ملف معالجة ازمة التركيبة السكانية وعلاقتها بالعمالة الهامشية وان توصيات اللجنة ترى بـأن التهديد الأكبر على التركيبة السكانية لا يكمن في العمالة الهامشية فحسب بل تعداه الى ازمة حملة الشهادات المزورة من الوافدين من مختلف الجنسيات العربية وغير العربية، والتي ترى ضرورة ابعادهم عن البلاد، الا ان الأزمة لا تقف عند حد الابعاد بل الاشكالية الأساسية تكمن في كيف تم توظيف هؤلاء المزورين؟ وهل قامت وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادات هؤلاء المدعين حيث يعمل البعض منهم في مهن حساسة وخطرة لاسيما فئة المهندسين والأطباء والمحامين والمعلمين؟

فتعريف الفساد ومعالجته لا يقتصر على المظاهر والأعراض بل، معالجة الشبكة الفاعلة والمتسببة في تلك الأزمة والتي تمكنت من تأصيلها بما يصعب علاجها، تلك القضايا هي التي ينتظر المواطنون من الحكومة ان تبدي جدية حقيقة في المعالجة والفحص وتوفير الحلول الآمنة والا اصبحت الحكومة شريكا حقيقيا بما يحدث بل ان ظهور تلك القضايا واختفائها من آن لآخر لا يأتي الا من اجل ابعاد النظر عن قضية معينة وتوجيه الأنظار الى تلك القضايا، حتى اصبح المتسببون في الأصل فيها في مواقع المسؤولية ودون توجه حقيقي للعلاج.

كذلك يطالب الوضع بتجريم الواسطة كما هو الحال مع تجريم الرشوى حيث لا تقل عنها خطورة ان لم تفقها، والحقيقة لا احد ايضا يختلف على ذلك الا ان الأزمة تكمن في كيفية معالجة تلك الظاهرة في ظل تحول مجلس التشريع الى اداة رئيسة لتنامي تلك الظاهرة والتي تعتبر ممارسة شجعتها الحكومة من باب المساومات السياسية، وشراء ولاءات النواب باتجاه الجانب الحكومي، ونحن على ابواب جلسة الافتتاح والتي ستشهد عدة استجوابات، والتي سارعت الحكومة للتحرك نحو تحويلها الى جلسات سرية، لقد اصبح من الأفضل الاتجاه الى القضايا الأساسية في فرض التشريع والرقابة والمحاسبة واشراك الرأي العام فيها عبر الندوات الشعبية المباشرة ما يجعلها قضايا الأمر الواقع.

