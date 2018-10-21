آراء

ساهم الشعر في تدوين التاريخ وخُلدت الأحداث بأبيات صاغها الشاعر الفارس أوالحكيم أو من يفتخر بنسبه ومكانة قومه، وفي هذا المقال سأتحدث عن نموذج محير من شعراء اختلطت عندهم القيم بالمصالح يمتازون بقدرات شعرية جبارة لكنهم مرتزقة يساند كل واحد منهم من يخدم مصالحه الشخصية حتى أصبح هذا النموذج علما يقربه الى بلاط الملوك والأمراء وكبار القوم في الجاهلية والعصر الاسلامي بهدف استغلال شهرته وقوة بيانه ليقوم بدور المنبر الاعلامي والمتحدث الرسمي الذي ينقل ما يراد ان يُنقل للمجتمع وكأنه يقوم بدور ما نعرفه اليوم بوزارة الاعلام أو القنوات الاخبارية أو مشاهير التواصل الاجتماعي. شعراء لكلماتهم قوة مؤثرة ترفع من مكانة من يُقصد بالمديح وتهدم مكانة من يهجوه هذا الشاعر حتى تعدى تأثيره الزمن ليوثق بأبياته الأحداث ورسم صفات شخصيات بارزة تناقضت معالمها ويقدم من خلال قصائده تاريخاً سواء عكست أبياته الحقيقة أم زيفتها.

ما ذكرناه هو اسلوب تبناه العرب لصياغة حرفية الصناعة الاعلامية في عهود سبقت ويشتد في وقت النزاع بين طرفين وتنشط منابر الاعلام وتعلو أصواتها اما مع هذا الطرف أو ذاك، لكن حينها لم يكن هناك طرف ثالث له مصلحة أكبر ومخططات ومطامع بعيدة المدى تدفعه لتوجيه هذه الأصوات لخدمة مصالحه.

نأخذ نفساً عميقاً

اليوم هناك ميزانيات ضخمة والاستثمار بأرقام خيالية في مجال الصناعة الاعلامية والتي تساند استراتيجيات ومخططات تخدم من يخطط ويوظف هذا الاستثمار لخدمة أهدافه ويستغلون من خلالها نماذج من هؤلاء المرتزقه وللأسف كثير منهم من جلدتنا يساهمون لدعم مخطط التشوية بأحجام تتفاوت من مؤسسات اعلامية ضخمة الى رموز تافهة في مواقع التواصل الاجتماعي، لنعيش تحت رحمة قوة الاعلام الذي يوجه افكارنا ويكسر من عزمنا ويشوه صورتنا ويؤثر سلبا في قيمنا، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فمن المؤكد بأننا لن نستطيع اغلاق أبواب هذا الاعلام.

من المؤكد بأن الإعلام المؤثر اليوم لن يضعنا في المكان الذي نطمح له ولن ينقل صورتنا وجوهرنا الذي نفتخر به، بالمقابل يجب أن نصنع نحن منظومة اعلامية لا تهدف للدخول في صراعات وانما تقوم بواجبها لغرس جرعات مضادة لمواجهة الافكار الدخيلة والهجمات الاعلامية الشرسة التي تسعى لتغيير مفاهيمنا، منظومة اعلامية توثق هويتنا العربية والاسلامية وتعزز قيمنا وأخلاقنا وتنقي ما نستقبله من فكر لخدمة مصالحنا، منظومة تخلق جوا توعويا وتربويا ينفذه فريق مكون من مؤسسات الدولة وكلنا أعضاء نتحمل المسؤولية لنسهم بحقن جرعة المضاد ونشر الوعي في المجتمع والعمل بشكل مبرمج على كل المستويات لترسيخ وجودنا وقيمنا ومكانتنا.

