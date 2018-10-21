آراء

ان العنجهية والتكبر وصلا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الى أقصى الهاوية، وهذا ما تعبر عنه خطاباته الموجهة للدول العربية النفطية، معتقدا بانه هو الذي يحمي هذه الدول، وبأن الولايات المتحدة الاميركية تملك سقوط وتغيير الأنظمة في كل العالم، ولا يمكن لأي جيش أو سلطة أن تقف أمامها اليوم، ولغة الأرقام في جيشها واقتصادها هما اللذان يحكمان اللعبة السياسية. ولكن لدى الولايات المتحدة الاميركية تجارب نتائجها أثبتت عكس ما يعتمد عليه ترامب في خطاباته، اذ تدخلت أميركا عسكريا في العراق وسورية وأفغانستان وفيتنام وخرجت من جميع الدول تلك بمذلة وخسائر بشرية ومالية ومعدات عسكرية، مع كل الضجة الاعلامية و«البروبوجاندا» التي تمارسها لتعزيز القوة والتطور التكنولوجي والبشري العسكري لديها في اذهان العالم، وهي لم تتعظ بعد من تلك التجارب، ولا تريد تغيير سياساتها الخارجية مع الدول الصديقة لها والمعادية أيضا، وهذا سوف يسبب لها ألما كبيرا في المستقبل، فهذا ما وعد الله به. ولكل من يعتقد بأن ترامب ودولته هما الحماة نسأله أين الله سبحانه وتعالى، وما هو دور الشعوب؟ كل تجارب أميركا في محاولتها إذلال الشعوب الاسلامية تخرج هي من الدول بمذلة.

أدفع «pay».. نحن لسنا ضعفاء لتحمينا أميركا، وقوة الاقتصاد الأميركي وثباتها في الازمات الاقتصادية العالمية هو نتيجة للدعم المالي من الدول العربية لها، الاستثمارات العربية في أميركا بمئات المليارات، السوق العربي هو من أهم الأسواق التي تشتري البضائع الاميركية بمختلف أنواعها، فاذن كيف نكون نحن الضعفاء بلغة ترامب؟

هل تريد أن تعرف من هو الضعيف؟ هي تلك الدولة التي أصبحت مجنونة وأوقفت الحرب ضد إسرائيل 1973 عندما أوقف تصدير النفط العربي لها. العنجهية والظلم والتكبر لن يدوموا، وسنرى قريبا باذن الله كيف يذل ترامب؟

