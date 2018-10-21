آراء

التعامل مع جميع الأفراد الذين يقيمون في دولة واحدة على أساس أنهم يتمتعون بطباع واحدة باعتبار أن للجغرافيا والبيئة الطبيعية أثرا كبيرا في تكوين الصورة الكلية للسلوك المجتمعي أو للطباع المشتركة خطأ كبيرا يمكن التأكد منه من واقع النسق التاريخي وتقييم التجارب الانسانية وتراث الشعوب، بل إن الثابت تاريخياً ومن خلال نشاط الشعوب أن المجتمع هو القادر على التأثير في الجغرافيا والبيئة وأنه القادر أن يصبغها بمواصفات تتناسب مع طباعه، ورغم أني لست من المختصين في علم النفس الا أن ذلك لا يمنعني من رصد بعض التجارب الماثلة أمامي وتصنيفها بطريقة ما للخروج بتصور يمكن ان يكون بداية لوضع بعض القواعد او القوانين الاجتماعية التي يمكن اعتمادها كمدخل نفسي لتوقع سلوكيات محتملة لأجناس بشرية معينة أو فئات اجتماعية معينة بشكل صحيح اذا ما رصدنا السلوك الشائع والطباع الشائعة للمجتمع ثم رصدنا انتقال فئة أو فئات من هذا المجتمع الى مجتمع آخر مختلف، حيث أعتقد أن هذه المجموعة لو حصلت على هامش حرية حقيقي فانها ستبقى محافظة على ذات السلوك والطبائع، وأما اذا أجبرت على أن تتغير بفعل عوامل ترغيب أو ترهيب بطريقة مباشرة او ضمنية وبشكل يساعد على اندماجها في مجتمعها الجديد فان التغيير في الغالب يبقى وهمياً والاندماج في المجتمع الجديد يبقى شكلياً وسرعان ما يعود المتغير أو أجياله اللاحقة الى طباعهم الأولى مع أول عودة الى مجتمعهم القديم الا اذا حدث تغيير جيني كبير نتيجة زيجات متكررة عبر الأجيال المتلاحقة بين المهاجرين ومجتمعهم الجديد بالشكل الذي تتغير معه الرغبات والاحاسيس والهواجس والخصوصيات بطريقة تفرض تغيراً في الانتماء تتغير معه الطبائع لاحقاً وبشكل تدريجي.

ولعل المجاميع التي هاجرت من فارس الى الخليج والعراق مثلا او المجاميع التي هاجرت من تركيا الى الشام ومصر في القرون الثلاثة الأخيرة لم تستطع أن تتغير بالشكل الذي يؤدي الى الاندماج مع مجتمعاتها الجديدة بشكل كامل أو أن اندماجها لم يفقدها خاصية المحافظة على خصوصياتها النفسية والاجتماعية والثقافية وسط عموميات جديدة يمتلك أصحابها الأرض والجمهور، وقد تكون الأسباب ذاتية مثل عدم الرغبة في الاندماج أو عدم الجرأة على الخروج من خصوصيات ثابتة وواضحة ومحفوظة الى حالة جديدة مجهولة وتحتاج الى عملية تعليمية تستهلك الجهد والوقت دون أن يتوفر ايمان حقيقي بجدواها، أو قد يكون السبب عائداً الى الشعور بالتميز والنظر بفوقية الى المجتمعات الجديدة، وقد تكون الأسباب خارجية تنطلق من أساليب العزل الذي تمارسه المجتمعات الجديدة بحق القادمين الجدد أو عدم الرغبة في الاقتراب من الجدد من خلال المبادرة الى توفير أرضية تسمح بالاندماج، دون اهمال دور السلطة عبر التاريخ في تأجيج العزلة التي تكون منطلقاتها في الأساس الطباع المتنافرة بين المجتمع والقادم الجديد والسلطة والتي تتداعى عند الأطراف الثلاثة كعوامل نفسية تصنع حواجز تكون في معظمها وهمية لكنها قوية بحيث لا تسمح بتجاوزها.

ولعل هجرة الأوروبيين باتجاه الجنوب الى أفريقيا أو الشرق الأوسط كانت دائما تثبت قواعد التمايز التي تنطلق من الطباع المتمايزة، فقد تميز المهاجرون الأوروبيون بتصدرهم الواجهة أينما حلوا مع استسلام المجتمعات ورضاها الضمني بهذه الصدارة دون توافر أسباب منطقية واضحة لدى الطرفين لهذا النوع من الصدارة، يتضح ذلك جلياً في فترة المماليك المصرية والعراقية والشامية، وانتقال الأوروبيين الى أفريقيا الذي كان أثره أكثر وضوحاً، اذا أدى هذا التميز الى انشاء مستعمرات فردية سيطروا من خلالها على الثروات واستعبدوا المجتمعات المحلية دون أن يخالجهم خوف أو تردد من الفشل أو يخالج هذه المجتمعات رفض أو عدم رضا، وحتى بوادر الرفض أو عدم الرضا التي قد تكون حدثت في فترات معينة ومناطق معينة لم يكن سببها الرغبة بالسيادة ورفض سيادة الوافدين الجدد وانما كانت دوماً بهدف المطالبة بتحسين الأوضاع أو تغيير بعض بنود المصالح المتبادلة.

في الولايات المتحدة أيضا ما زال الأفارقة الذين سكنوا هناك منذ مئات السنين لم يتغيروا سواء بشعورهم الدائم بالنقص أمام الانسان الأبيض أو بشعور البيض بالفوقية الواضحة، وحتى ان تم رصد بعض حالات الاندماج فان مرد ذلك اما الى شعور وهمي تكوّن عبر سنوات من البراءة من الجذور أو بسبب تكرار الزيجات المختلطة لدى بعض الأفراد في أجيال متعاقبة استفادت منها الاجيال اللاحقة بما يعرف لدى العرب القدماء بتناصف العرق.

ولأن ترسيخ طباع معينة في فرد معين سببه عوامل سلوكية متكررة تكونت من خلالها مضامين مشتركة بين الأفراد أدت الى وجود ما يمكن وصفه بالثقافة المجتمعية، فان مخرجات هذه الثقافة تكون في الغالب مشاعر وأحاسيس وخلجات تؤدي الى الرغبة في الانزواء عن الآخر المختلف والاقتراب من الآخر المشابه في نفس اللحظة، ويعتبر هذا النوع من التمايز أصعب الأنواع لأن الخروج منه يحتاج الى عمليات نفسية متنوعة تستهدف المجتمع لا الأفراد باعتبار أن الأفراد يخضعون لهذا النوع من الثقافة المجتمعية التي أدت الى التمايز انطلاقاً من تبعيتهم لمجتمعهم وولائهم له ورفض المجتمع الآخر قبولهم كما هم أو رفضهم القبول به، على أن العدالة الاجتماعية تولد رغبة بتفعيل المشتركات بشكل حقيقي وصادق.

وقد يكون للحديث بقية.

