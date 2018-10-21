آراء

بعض أعضاء مجلس الأمة أعلنوا نيتهم تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذكر بعضهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن محاور هذا الاستجواب، ولكني أرى أن بعض محاور هذا الاستجواب غير مستحق ويحمل صبغة اللا دستوري. الكل يعلم ان سمو الرئيس مسؤول عن السياسة العامة للدولة وليس عن جانب يخص احد وزرائه. وكما قرأت فان أحد المحاور هو عدم ارجاع بعض الجناسي المسحوبة والعفو الشامل أو الخاص، وهذه ليست مسؤولية سموه فالجناسي مسؤولية وزير الداخلية، اما العفو الخاص فلا يملكه الا سمو الامير حفظه الله والعفو الشامل بيد أعضاء مجلس الامة.

سمو رئيس مجلس الوزراء صعد المنصة أكثر من مرة بالرغم من ان بعض هذه الاستجوابات ليس دستوريا ولكنه صعد وفند هذه المحاور وذلك من أجل مد يد التعاون مع هذا المجلس ولعدم عرقلة الانجاز للسلطتين، ورأينا نوابا اقسموا بالتوقيع على كتاب عدم التعاون في الاستجواب القادم لسموه دون ان ينتظروا افتتاح دور الانعقاد وتقديم الاستجواب ومناقشته والاستماع الى مرافعة زملائهم النواب والاستماع الى ردود سموه على الاستجواب.

ان من يقرأ المشهد السياسي يتأكد من وجود الشخصانية والنية لعرقلة العمل والتعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد القادم، حتى إن بعض النواب وضع شروطا شخصية وقضايا تخص فئة معينة، ومنها على سبيل المثال عودة الجناسي والعفو كشرط من اجل استمرار عدم التصعيد والتعاون.

وأنا اطلب من سمو الرئيس وارجو منه ألا يصعد المنصة اذا هناك محوراً غير دستوري وارجو أن يطلب سموه تحويل الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية في مجلس الامة وهذا حق له كفله الدستور، فمن غير المعقول والمقبول ان يقدم استجواب لسموه في بداية كل دور انعقاد بمحاور ليست من اختصاصات سموه.

الكل يعلم ان هذه الاستجوابات هدفها دغدغة مشاعر الناخبين وما هي إلا استعراض اعلامي تحسباً لاحتمال حل مجلس الأمة. والوزراء يقومون بعملهم كل في وزارته واذا كان هناك اي تقصير من هذا الوزير أو ذاك فليقدم له الاستجواب، ولا يجوز القفز الى استجواب سمو رئيس الوزراء.

اعتقد ان مثل هذه الخطوات الاستعراضية تأخذ من عمر المجلس وتعطل الانجاز التشريعي المطلوب، وعلى النواب أن يعوا أنهم قد أدوا قسماً بالمحافظة على الدستور، والتجارب التي مررنا بها أكدت أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه القدرة على صعود المنصة وتفنيد أي محور، ولكن ليس من المعقول أن يفند محاور ليست من اختصاصاته بوجود وزراء حازوا على ثقة سمو الامير وسمو الرئيس وهم المسؤولون عن أعمال وزاراتهم وليس سموه.

ان دور نواب الامة مساءلة الوزراء كل في وزارته سواء عن طريق الاستجواب أو غيره من الأدوات الدستورية، وليعلم من يقرأ هذه السطور انا لست بصدد الدفاع عن سمو رئيس الوزراء فهو قادر على الرد والدفاع عن نفسه ولكني اكتب كلاما دستوريا والدستور ملزم لكل السلطات ولا يجوز القفز عليه، واني أرى أن هناك محوراً أو اكثر غير دستوري في استجواب سمو رئيس الوزراء المزمع تقديمه.

