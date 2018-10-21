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يلتقي القادسية في 05:45 مساء اليوم مع نظيره الفحيحيل في الجولة السادسة من الدوري. وفي 08:05 ضمن الجولة ذاتها يلتقي العربي مع الجهراء على ستاد صباح السالم. في المباراة الاولى يطمح القادسية الى تحسين ترتيبه حيث يمتلك عشر نقاط ويسعى الى صدارة الترتيب لا سيما وأنه يقدم مستوى لافتا في الموسم الحالي ويأتي في مركز جيد برغم خصم ثلاث نقاط منه ومنحها للنصر عقوبة من لجنة المسابقات على مشاركة اللاعب رضا هاني امام النصر دون وضع علامة «صح» أمام اسمه في قائمة المباراة.

ويعول الروماني ايوين مارين مدرب القادسية على اللاعبين خالد الرشيدي وضاري سعيد وابيابوي بكر وخالد القحطاني والسوري اسراء حموية واحمد الظفيري وعبد الله ماوي والكاميروني رونالد وانغا.

في المقابل يريد الفحيحيل الابتعاد عن دائرة فرق المؤخرة المهددة بالهبوط حيث يمتلك ثلاث نقاط فقط. وهو يدرك الفوارق الفنية الكبيرة بين امكانياته وامكانيات القادسية إلا انه يسعى للحفاظ على طموحاته المشروعة في الفوز او التعادل على اقل تقدير.

وفي المباراة الثانية يريد العربي تدارك موقفه قبل فوات الاوان حيث يأتي حاليا ضمن فرق الوسط في الدوري برصيد سبع نقاط فلا هو مهدد بالهبوط ولا هو منافس على الصدارة. ويدرك النادي ان الوقت ما زال مبكرا وان الفريق يمكنه تحسين ترتيبه كي يصل الى المرتبة التي يتطلع اليها.ويعول السوري حسام السيد مدرب العربي على اللاعبين: سليمان عبد الغفور وخلف احمد ومهند الانصاري وجمعة العنزي ومحمد فريح وعبد الله الشمالي ومشاري الكندري وعلي مقصيد واحمد رحيل وحسين الموسوي.

في الجهة الثانية يرغب الجهراء في بداية جديدة بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به في الفترة الماضية إذ لم يفز الفريق في اية مباراة منذ بداية الموسم بل خسر جميع مبارياته عدا مباراة واحدة شهدت تعادله مع الفحيحيل 2-2 في 31 اغسطس الماضي ضمن الجولة الثانية من الدوري.

