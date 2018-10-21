محلية

طالعتنا وسائل الاعلام الرياضية بأخبار لا تحدث الا في الكويت... فالايقاف والصراع الرياضي (المحلي) بدأ يأتي بنتائج أو احداث غريبة وعجيبة وكأن الرياضه الكويتية أصبحت ساحه للتجارب على القوانيين الرياضية الدولية وكيفية التعامل معها . وسأسرد عليكم أربعة أحداث حدثت في الاسبوع الماضي... في التالي:

تسرب خبر مصدره غير معلوم بأن هناك قضية مالية على نادي كاظمة الرياضي خسرتها أخيراً وأصبح لزاما عليها ان يباع النادي او محتوياته في المزاد العلني... الخ، هنا نقف ونستغرب لهذا الخبر وماهية حيثياته القانونية.. فهل اخطاء في اسلوب ادارة النادي أدت إلى اتخاذ هذا القرار (القوي)؟ هل اعضاء مجلس ادارة النادي يملكون النادي ومافيه من منشآت وادوات؟ أعتقد ان الدولة هي التي تملك كل هذا وليس أعضاء مجلس الادارة.... أليس كذلك؟ الا اذا كان هناك شيء مخفي لا نعلمه.... ولكن القرار (قوي جدا) !

بعد ان تم تشكيل بعض الاتحادات الرياضية من قبل اللجنة السداسية والاتحادات الدولية... دخلنا مرحلة من يدير من؟ من يدير قانونا او رسميا الان؟ فقد جاء كتاب لاتحاد الاسكواش الكويتي من الاتحاد العربي يطلب فيها البت بمشاركة الكويت بالبطولة مخاطبين رئيس الاتحاد المنتخب الاخ عادل الغريب ويطلبون موافقه الاخ وليد الصميعي الرئيس المعين من قبل الاتحاد الدولي أخيراً (من غير تنفيذ) لكي تكون مشاركتهم قانونية... الخ، لن أعلق اكثر من ان هذا لا يحدث الا في الكويت؟

الحدث الثالث هو وفاة أحد أعضاء اتحاد السلة المعينين وهو عضو غير كويتي لكنه قيادي باللجنة الاولمبية الدولية التي تم تشكيلها أخيراً لادارة اللعبة بواسطة عبدالله الكندري؟ السؤال هل سيتم تعيين عضو آخر من خارج الكويت مرة اخرى؟ (شوفوا لنا واحداً صغير بالعمر!) وهل استلمت لجنة الكندري الاتحاد الكويتي رسميا؟

الحدث الرابع كان خبراً في وسائل التواصل الاجتماعي بأن هيئة الرياضه قد خسرت عددا كبيراً من القضايا والتعويضات المالية مع بعض الافراد او الهيئات الرياضية الاهلية... وصلت مبالغها إلى 15 مليون دينار منذ 2011 الى يوليو 2018 اذا كان هذا الخبر صحيحا فإن ذلك مهزلة يتحملها من ادخل الهيئة بهذه القضايا من غير وعي ودراية وخبرة في الرياضة والادارة والقانون؟

ألم اقل لكم بأن ما يحدث في الرياضة الكويتية لا يحدث الا في بلدنا الغالي: دولة الكويت... والله من وراء القصد.

