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قال لاعب منتخب المبارزة علي فاضل ان الحصول على الميدالية الفضية في البطولة الاسيوية للمبارزة في فئة «الفلوريه» تحت سن 23 سنة المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا إنجاز غير مسبوق للفريق.

وأعرب فاضل في اتصال هاتفي مع «كونا» عن سعادته لحصول المنتخب على هذه الميدالية ووصوله الى النهائي في هذه البطولة التي «اتسمت بالندية والمنافسة».

وأضاف أنه يهدي هذا الفوز والانجاز الى القيادة السياسية والشعب الكويتي معربا عن شكره للهيئة العامة للرياضة على اهتمامها بوفد المبارزة لتمثيل الكويت في هذا المحفل الرياضي.

وأشار إلى ان وفد المنتخب يضم كلا من اللاعبين خالد عبدالكريم ويعقوب الشطي واحمد عوض إضافة الى المدرب الايطالي اندريه ماقرو والمدير الفني عبدالكريم الشملان.

وشارك في البطولة بالاضافة إلى الكويت والبلد المستضيف كوريا الشمالية والصين والعراق وتايلند.

