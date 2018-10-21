محلية

نظمت الكلية الأسترالية في الكويت (ACK) ماراثوناً رياضياً كبيراً، دعت من خلاله إدارة العلاقات العامة والتسويق لدى الكلية جميع الطلاب، أعضاء هيئة التدريس والموظفين للمشاركة.

وضم الماراثون كلاً من الطلاب والموظفين للتنافس في أجواء مفعمة بالحيوية والروح الرياضية، وكان الهدف هو تعزيز مفاهيم اللياقة والوعي الصحي، في قلوب وعقول الطلاب خاصةً.

وتم تتويج الفائزين بالميداليات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز النقدية. وفاز بالجائزة الأولى الطالب أنس غالب، وبالمركز الثاني الطالب حمد العنزي، وفاز بالمركز الثالث الطالب علي السلطان. أما من فئة الفتيات فقد فازت الطالبة سلسبيل السيار. وتعليقاً على هذا الحدث، قالت مي المسلم، مدير أول قسم الأنشطة الطلابية والعلاقات العامة والتسويق: «لقد سررنا بمشاهدة المتسابقين الشباب يتنافسون مع أعضاء هيئة التدريس»، مضيفة أن «الهيئة الطلابية بأكملها انضمت بتفاعل إلى هذه الفعالية من خلال الوقوف على طول المسار المحدد للسباق وتشجيع المتسابقين». وفي الوقت ذاته، تولي الكلية الأسترالية في الكويت أهمية كبرى لهذه التجربة الشاملة، وبالتالي تتوافر مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بحيث يمكن للطلاب متابعة هواياتهم واهتماماتهم مع الآخرين وإقامة صداقات تدوم مدى الحياة.

