محلية

عاد برنامج «فاست بريك» المتخصص بلعبة كرة اليد من جديد بعد غياب خمس سنوات بحلته الجديدة، وهو من اعداد الاعلامي سالم انس ود. أحمد فولاذ، واخراج خالد المطيري وفهد المطيري وعادل انس والتنسيق والمتابعة نجاة بن ناصر وتقديم سالم انس.

ويهتم البرنامج بكل ما يخص لعبة اليد من مباريات الدوري المحلي من تحليل ومتابعة واحداث فنية، ويركز كذلك على اقوى مباريات الجولة ويضم عدد من الفقرات هي: «توب سيف» (افضل خمس تصديات بالجولة)، وفريق الاسبوع، وافضل لاعب في كل مركز، ونجم الاسبوع (لاعب ومدرب واداري وحكم)، كذلك انطباعات الجماهير واللقطات الفنية.

كما يتضمن البرنامج فقرة «تايم اوت» وتختص باحداث الجولة لفرق العمومي والمراحل السنية من امور ايجابية او سلبية تخدم او تضر اللعبة.

من جانبه، تقدم سالم انس بالشكر الجزيل لمدير القناة الثالثة « كويت سبورت» عادل عطا الله على الدعم اللامحدود للرياضة بشكل عام وكرة اليد بشكل خاصة والتي اولى لها الاهتمام خاصة وان لها جمهور كبير يتابعها، كذلك ابراز اللعبة اعلامياً ما يؤكد حرص مدير القناة على جميع الالعاب الرياضية.

واشار انس الى ان كرة اليد من اشهر الالعاب بعد كرة القدم وتحتاج ابرازها بالصورة المطلوبة لما لها من تاريخ طويل مع الانجازات وتستحق هذا الدعم الاعلامي. يذكر ان برنامج «فاست بريك» يعرض الساعة 11:00 من مساء كل احد على قناة «كويت سبورت».