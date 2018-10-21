محلية

تُوج فارس نادي الصيد والفروسية خالد الخبيزي بلقب الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم، في ختام منافسات البطولة المحلية الأولى لقفز الحواجز التي نظمها نادي المسيلة للفروسية أول من أمس.

وجاء فارس مركز الكويت للفروسية البيلاروسي بافيل فورونكو في المركز الثاني، تلاه نجم نادي الكويت للفروسية علي الخرافي في المركز الثالث.

وقام مدير عام نادي المسيلة بدر الميلم بتكريم الأبطال، بالإضافة إلى تكريم الفارس علي الخرافي الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وعلى ارتفاع 120 سم، جاء فارس نادي الكويت سعد السليمان في المركز الأول، متقدماً على بافيل فورونكو وعلي الخرافي وخالد الخبيزي.

وفاز فارس نادي الصيد والفروسية كريستيان جوهانسون بالمركز الأول على ارتفاع 110 سم، تلاه دافني هيلثيس وعبد الرحمن العوضي.

وعلى ارتفاع 100 سم، جاءت فارسة مربط السديراوي غيداء المزيني في المركز الأول، تلاها حسين الخرافي ومحمد الموسى.

وفي الفئة المبتدئة على ارتفاع 60-80 سم، بمشاركة 70 فارساً وفارسة، نجح عدد كبير منهم في تخطي الحواجز دون أخطاء.

