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فقدت الأسرة الرياضية يوم أمس رئيس نادي الفحيحيل سابقاً خليفة الفليج أحد أبرز رجالات الرياضة الكويتية ونادي الفحيحيل، إذ كان يتمتع الراحل بسيرة رياضية عطرة فهو يعد من اوائل اللاعبين الذين مارسوا كرة القدم قبل اشهار الاندية حيث لعب مع فريق النهضة سابقاً، وقام بدور بارز في مرحلة تأسيس العديد من الأندية والاتحادات واللجان الرياضية في فترة الستينيات والسبعينيات، كما تولى منصب عضو مجلس ادارة نادي الفحيحيل ونائب الرئيس لفترة طويلة ايام كان النادي برئاسة الراحل تركي الدبوس، قبل ان يتولى خليفة الفليج منصب الرئيس خلال الفترة من 1981 الى 1983، فضلا عن انه اسهم بشكل كبير في تأسيس النادي ذاته.

وشغل الراحل الفليج منصب عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة لعدة سنوات من اواخر الستينات وحتى منتصف السبعينيات، قبل توليه منصب امين السر المساعد، وهي الفترة التي شهدت تألقاً للكرة الكويتية عندما فاز الازرق بلقب كأس الخليج في النسختين الثالثة والرابعة. كما يعد الراحل خليفة الفليج من الشخصيات الرياضية العريقة ومن ابرز الداعمين للرياضة والرياضيين،كما أنه عاش وسط أسرة رياضية اذ ان ابناءه فاضل وخالد وطلب مثلوا فريق الكرة في نادي الفحيحيل، وكذلك فايز ووليد اللذان مثلا الفحيحيل قبل انتقالهما الى العربي والقادسية على التوالي فيما كان ابنه الراحل فليج لاعب كرة سلة. و«النهار» التي آلمها المصاب تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة من أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».