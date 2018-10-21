محلية

رحب رجل الاعمال بدر العتيبي برعاية مباراة اعتزال لاعب نادي النصر والعربي والأزرق السابق طلال نايف والتي ستجمع المنتخب الوطني مع ضيفه البحريني ودياً يوم 15 نوفمبر المقبل. وأشاد العتيبي خلال استقباله اللاعب بمسيرة نايف في الملاعب والتي حرص من خلالها على تمثيل الاندية التي لعب لها سواء محلية او خليجية خير تمثيل، او من خلال مسيرته مع الازرق، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الإداري أو الفني مع الاندية أو المنتخبات الوطنية.

من جهته، وجه نايف الشكر الى العتيبي على رعايته لمباراة اعتزاله، مؤكداً أن هذا الامر ليس غريباً عليه، حيث كان داعما للرياضيين في مختلف الالعاب، ومؤكدا ان هذا الاهتمام يأتي من منطلق حرصه على الوقوف بجانب الرياضيين. وحرص اللاعب على اهداء العتيبي درعاً تذكارية بمناسبة الاعتزال.

