وطن النهار

نيويورك - «كونا»: رحبت الكويت باجراء الانتخابات الماضية في جمهورية مالي بشكل شفاف وذي مصداقية مشيدة بجهود الحكومة وجميع الأطراف السياسية والشركاء الدوليين لضمان ذلك.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول جمهورية مالي التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أول من أمس الجمعة.

وقال العتيبي «لقد تابعنا مستجدات الأوضاع في مالي ببالغ الاهتمام واستمعنا إلى خطاب رئيس مالي أمام الجمعية العامة الشهر الماضي في المناقشة العامة والذي استعرض خلاله أولويات حكومته للفترة القادمة بما في ذلك التركيز على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة».

وثمن هذا التطور الإيجابي خلال الأشهر الماضية من خلال إعادة السلطات الحكومية للمناطق في وسط مالي وشمالها وإعداد الحكومة استراتيجية وطنية لإصلاح قطاع الأمن.

وأشاد العتيبي بالجهود المبذولة من قبل رئيس الوزراء سوميلو بوبايي مايغا التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتمثلت في زيارته أخيراً منطقة وسط مالي التي تعاني عدم الاستقرار وتفتقر إلى سيطرة وسلطة الحكومة وعمله لتسريع وتيرة برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

كما رحب بتوقيع اتفاق للسلام يوم الاثنين الماضي يجدد التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015 تنفيذا للفقرة العاملة رقم خمسة من قرار المجلس 2423 مؤكدا أهمية دور فريق الوساطة الدولي بقيادة الجزائر لمتابعة الأمور بهدف إحراز تقدم.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في شهر يوليو الماضي أشاد العتيبي بدور البعثة الأممية في مالي والممثل الخاص محمد صلاح عناديف على كل ما تم بذله خلال العملية الانتخابية بما في ذلك تقديم الدعم التقني والأمني.

وأضاف ان ذلك كان بهدف الحد من التوترات وحث الجميع على احترام نتائج الانتخابات والاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة والتي تم تأجيلها بعد الاتفاق بين جميع الأطراف إلى العام المقبل.

وقال العتيبي «لا نزال نشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني غير المستقر ببعض المناطق في مالي فمازالت تهديدات الجماعات الإرهابية قائمة وقد شهدنا تأثيرها خلال العملية الانتخابية الأخيرة مقدرين الجهود التي بذلتها القوات المالية والبعثة لاحتواء هذا التهديد ومنع المزيد من الضرر».

