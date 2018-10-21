وطن النهار

وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اتفاقية تعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية تهدف الى تعزيز الشراكة بين المؤسستين على جميع الاصعدة.

واكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر في تصريح لـ«كونا» ان هذه الاتفاقية تهدف الى اقامة شراكة متينة لتطوير سبل التعاون في جميع المجالات لاسيما مجال التدريب والاتصالات والبحوث. وقال ان الاتفاقية شهدت على اقرار برامج سيتم العمل بها خلال السنة القضائية (2018 - 2019) في مجال التدريب وتقييم البرامج التدريبية ونظام المسابقة.

وسبق توقيع الاتفاقية زيارة ميدانية لمدينة «بوردو» الفرنسية للاطلاع على تجربة المدرسة في مجال التدريب التأسيسي ونظام قبول الدارسين والتنظيم الاداري. ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي المستشار الثويمر وعن الجانب الفرنسي مدير المدرسة القضائية أوليفيه لوران. وحضر مراسم التوقيع نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار د. فهد ابوصليب وسفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان والمستشار بسفارة الكويت زياد المشعان.

