وطن النهار

نيويورك - «كونا»: قالت الكويت انها تعول على الأمم المتحدة وأجهزتها لتعزيز قدرة الدول الافريقية على تنفيذ مبادرة إسكات البنادق في افريقيا وأجندة الاتحاد الافريقي لعام 2063 بالتعاون مع الدول المانحة.

جاء ذلك خلال بيان الكويت الذي القاه السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة جراح جابر الأحمد الصباح مساء أول من امس الجمعة امام اجتماع مجلس الأمن بصيغة آريا تحت عنوان «إسكات البنادق في افريقيا».

واعرب الصباح عن التطلع للعمل مع الدول الافريقية الأعضاء في المجلس من أجل اعتماد مشروع القرار حول إسكات البنادق في افريقيا الذي ستطرحه في فبراير 2019 خلال رئاسة غينيا الاستوائية وقال «نحن معكم في هذا الدرب سائرون».

وأشار الى ان «خارطة الطريق الطموحة التي بلورها الاتحاد الافريقي في لوساكا لتنفيذ مبادرة إسكات البنادق في افريقيا تلهمنا كدولة تربطها علاقات تاريخية وثقافية بافريقيا وعضو مراقب في الاتحاد الافريقي للعمل مع أصحاب المصلحة والحكومات الافريقية لسد الثغرات وتخطي العقبات التي تواجهها الدول في سبيل تنفيذها».

وأوضح الصباح ان «أخذ الدول الافريقية على عاتقها ككتلة واحدة مصيرا ومستقبلا مشتركا يستحق منا الثناء والإعجاب فعندما يكون هناك قيادة ومبادرة افريقية فعلينا جميعا دعمها ومساندتها».

وبين ان الحلول الافريقية هي الضمان لحلول دائمة للنزاعات في افريقيا والأمم المتحدة والدول المانحة عليهم العمل والتعاون والتنسيق مع الاتحاد الافريقي لإنجاح هذه المبادرات وان استخلاص العبر وأفضل الممارسات من البرامج الناجحة سيسهل من نقلها ونشرها في مناطق ودول أخرى.

