وطن النهار

نيويورك - «كونا»: أكدت الكويت التزامها بمساعدة الدول الأقل نموا في اطار إيمانها التام بخطة التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقتها المستشار تهاني الناصر حول الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا. واشادت الناصر بما جاء في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا قائلة «اننا اطلعنا ببالغ الاهتمام على الشراكة الفعالة بين الأمم المتحدة والقارة الأفريقية والتي تكللت بتعزيز السلم والأمن والاستقرار فيها». وأعربت عن املها ان تستفيد الدول الافريقية من التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بشكل حثيث على دعم التنمية والاستقرار في هذه القارة. وأشارت الى ان ذلك يسهم بدوره في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والإنمائية التي تواجهها هذه القارة للوصول الى تنفيذ فعال لخطة التنمية المستدامة 2030 التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

