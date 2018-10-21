وطن النهار

كشفت مصادر مطلعة أن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري سيتم إقراره من قبل مجلس وديوان الخدمة المدنية نهاية أكتوبر الحالي، موضحة أن الهيكل التنظيمي المزمع إقراره يتضمن جميع الإدارات الفنية والمالية والإدارية واختصاصاتها الرئيسة والتفصيلية بما يحقق الطموحات والاهداف المرجوة من إنشاء الهيئة إذ قام على إعداده وتجهيزه نخبة من ذوي الخبرات والمتخصصين في هذا المجال والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

وتابعت المصادر أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري جاهزة خلال المرحلة بكوادرها الفنية والادارية والمالية لتحمل المسؤوليات والاعباء الملقاة على عاتقها والتي تأتي ضمن أولوياتها تحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد لتكون الركيزة الأساسية والدعامة الثابتة للنهضة الشاملة التي تقودها الحكومة الرشيدة حاليا بقدرة واقتدار في شتى المجالات والميادين، مشيرة إلى أن الهيئة في طليعة الهيئات الوطنية التي تعول عليها الدولة في تحقيق التنمية المنشودة من خلال مشاريع الطرق التنموية والعملاقة التي تنفذها الآن كجسر الشيخ جابر الأحمد وطريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر وغيرها من مشاريع الطرق التي تعد الاهم والاضخم في تاريخ التنمية بالكويت.

وأوضحت المصادر أن الهيكل التنظيمي المزمع إقراره به من المرونة والدقة مايفسح المجال أمام الهيئة لتحقيق أهدافها بعيدا عن الروتين والبيروقراطية كما يمهد الطريق أمام الكوادر الوطنية بخبراتها الفنية والادارية والمالية لمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء، إذ من شأنه إحداث الاستقرار الوظيفي والإداري المنشود خلال المرحلة المقبلة لاسيما أن مشاريع الهيئة يقودها نخبة من مهندسين وفنيين وإداريين كويتيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة العلمية والعملية النادرة والتي اكتسبوها من خلال عملهم وقيادتهم لمسيرة المشاريع بنجاح وكفاءة.

وثمنت المصادر التعاون والدعم من قبل مجلس وديوان الخدمة المدنية مع الهيئة لخروج الهيكل التنظيمي إلى النور وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الخدمة المدنية الامر الذي يعكس مدى التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لتحقيق الصالح العام.

