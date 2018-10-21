وطن النهار

كرم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المدير العام للخطوط الجوية التركية سامي إيدوغان بمناسبة انتهاء مهام عمله في البلاد، وانتقاله إلى سلطنة عمان.

وأثنى الحمود على جهود ايدوغان خلال فترة عمله، مشيرا إلى أنه يعتبر مثالا للمسؤول المتميز الذي يقدم كل ما لديه من جهد وعمل دؤوب، متمنياً له التوفيق والسداد في حياته العملية المستقبلية، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه بالتعاون مع جميع القطاعات السياحية باعتبارها رافدا من روافد التنمية للبلاد.

ومن جانبه، أشاد ايدوغان بهذه المبادرة من الشيخ فيصل الحمود والتي تعبر عن معاني الوفاء والتقدير في شخصيته الكريمة تجاه كل من تعامل معه.

