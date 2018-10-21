وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري افتتاح طريق خدمي في طريق (الجهراء) بين (الغزالي) و(محمد بن القاسم) الاسبوع المقبل.

وقال المدير العام للهيئة أحمد الحصان لـ «كونا» ان الطريق الجديد يخدم مرتادي الطرق القادمين من الجهراء ومتجهين الى مدينة الكويت والعكس ويبلغ طوله 1100 متر بثلاثة حارات مرورية في كل اتجاه.

واضاف أن الطريق الجديد يأتي ضمن اعمال العقد الخاص بتطوير طريق الجهراء في مشروع يهدف الى تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات وذلك عن طريق إنشاء 17?7 كيلومتراً من الجسور العلوية. واشار الى ان المشروع يشمل 7?3 كيلومترات بطريق الجهراء الرئيس و2?4 كيلومتر للطرق المتقاطعة معه وثمانية كيلومترات من المنحدرات ونفقا بطول 620 مترا.

وذكر ان المشروع يتضمن أيضا سبعة دوارات وخمسة تقاطعات للطرق لافتا الى ان اجمالي الطول لطرق الخدمة 15?1 كيلومتراً وتبلغ قيمة العقد حوالي 260 مليون دينار (نحو 857 مليون دولار) وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

وأشار الى ان هناك تعاونا بين هيئة الطرق والإدارة العامة للمرور بشأن افتتاح الطريق نهاية الاسبوع القادم.

وكانت (هيئة الطرق) أعلنت أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيد 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية لتسهيل الحركة المرورية في البلاد خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى تخصيص واعتماد 500 مليون دينار.

