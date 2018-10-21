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مهرجان الموروث الخليجي ينطلق 25 نوفمبر


أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات الموسم السادس لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي أن المهرجان سينطلق في قرية صباح الأحمد التراثية في السالمي «الكيلو 59» اعتبارا من الخامس والعشرين من نوفمبر القادم.
ودعت اللجنة في تصريح صحافي المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بالمشاركة التوجه إلى مقر التسجيل في ديوانية شعراء النبط في منطقة صبحان بدء من الأول إلى العشرين من الشهر القادم، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة عصرا إلى الثامنة مساء. وأضافت في بيانها أن المهرجان الذي يحظى سنويا برعاية أبوية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيكون موسمه الجديد متميزا في المسابقات والجوائز في جميع المنافسات.
وأشار البيان إلى أن التحضيرات متواصلة في قرية صباح الأحمد التراثية، تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور.


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