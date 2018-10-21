وطن النهار

تقيم جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية غد الاثنين مؤتمراً صحافياً لاعلان اسماء الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الثامنة عشرة.

ويتحدث في المؤتمر نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا م. بسام جايد الشمري ومنسق لجنة التأهيل د. ثلايا عبدالعال عباس الفوزان استاذ علوم الحاسوب في كلية العلوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت، بحضور اعضاء اللجنة المنظمة العليا للجائزة واعضاء لجنة التأهيل ولفيف من وسائل الاعلام.

وفي تصريح له بهذه المناسبة اعتبر م. بسام جايد الشمري العام الثامن عشر في تاريخ الجائزة استمرارا لمنهجها بتشكيل مجلس تحكيم يضم نخبة من اصحاب الخبرات العربية في مجال المعلوماتية والبحثية، وذلك بعد ان حققت مجالس التحكيم السابقة نجاحا مشهودا خلال الدورات السابقة، فقد ضم اعضاء مجلس تحكيم جائزة المعلوماتية تسعة اعضاء يمثلون ثمانية دول عربية، وهم حسن جاسم السيد: وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات العربية المتحدة، م. سالم مثيب الاذينة، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، وعبداللطيف سريع السريع: وكيل وزارة العدل والمدير العام السابق للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت، ود. غازي سالم الجبور: رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات- الرئيس التنفيذي في المملكة الاردنية الهاشمية، د. ماجد ابراهيم عثمان: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق في جمهورية مصر العربية، ومحمد علي القائد: الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في مملكة البحرين، د. م. منجي بن عبدالله مرزوق: مدير حوكمة الانترنت والطاقات المتجددة- وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الطاقة والمناجم في الجمهورية التونسية سابقا، ود. يحيى يوسف السلقان، رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية «بيتا» والمدير العام لشركة يافا. نت للبرمجيات في فلسطين.

وثمن الشمري خلال تصريحه الرعاية الأبوية السامية للجائزة من قبل صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد وقائد العمل الانساني والدعم الكبير والمتواصل لها من قبل سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني داعيا لهما بموفور الصحة والعافية.

ومن جهته، قال منسق لجنة التأهيل د. ثلايا عبدالعال عباس الفوزان انه سيزاح الستار خلال المؤتمر عن آلية عمل جائزة المعلوماتية التي تم تطبيقها في هذه الدورة لتحديد المشاريع التقنية التي استحقت المراكز الاولى، والمعايير التي اعتمدت عليها ومن ثم يتم كشف النقاب عن اسماء المشاريع التقنية الفائزة بجائزة المعلوماتية على مستوى الوطن العربي التي ستكرم في الحفل الختامي الذي تقيمه الجائزة برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد قائد العمل الانساني وتوصيف كل منها بما يبين اسباب فوزها بجائزة المعلوماتية.

وتابع انه سيستعرض خلال المؤتمر ما تم خلال مرحلتي التأهيل والتحكيم، والمعايير التي استندت اليها كل مرحلة لتحديد المشاريع التقنية الحاصلة على المراكز الاولى ورفعها لمجلس امناء الجائزة، فضلا عن الحديث عن المستوى الفني لتلك المشاريع في مجملها، حيث تمت دراستها وفقا لمعايير تتميز بالدقة والموضوعية منوها الى الدور الفعال الذي تؤديه جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في التنمية البشرية بوصفها مشروعا تنمويا حضاريا عالميا يطمح الى بناء مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور.

وتوجه الفوزان بالتهنئة للحاصلين على جائزة المعلوماتية خلال الدورة الثامنة عشرة، معربا عن تمنياته لجميع المشاريع المشاركة بالتوفيق في قادم الاستحقاقات المعلوماتية، مشيدا بالدور الرائد الذي تنهض به الكويت في مجال التنمية المعلوماتية في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد قائد العمل الانساني.

