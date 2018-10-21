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«أمنية» البيئي أشاد بالتفاعل المجتمعي


أعربت الناطق الرسمي لمشروع «أمنية» البيئي فرح شعبان عن اعتزازها بالتفاعل الانساني من قبل الفنان الرائع سليمان القصار باطلاقه حملة تعاون معنا من خلال قيامه ودعمه من باب المسؤولية المجتمعية بوضع حاويات «أُمنية» بمنزله.
وذكرت شعبان في تصريح صحافي أن مشاركة القصار كانت مثمرة ومشجعة، كما أن الاعلان عنها مثل مساهمة منه في نشر الوعي البيئي وفرز النفايات البلاستيكية وتسليمها لنا، مناشدة متابعيه بدعم المشاريع الكويتية التي تسهم في تطور بلدنا الحبيب الكويت وتحد من التلوث البيئي.
وأضافت شعبان أن مشاركة القصار بالتوعية البيئية أتت ثمارها سريعا من خلال ما لمسناه من تفاعل مباشر من جمهوره العريض محليا وخليجيا، ما كان له الأثر الايجابي على زيادة الجانب التوعوي، معربة عن الشكر والتقدير للفنان القصار وشقيقه أحمد القصار على ما قاما به لتحقيق أُمنية كويت جديدة.


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