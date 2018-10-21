وطن النهار

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة د. فاطمة النجار عن اطلاق تطبيق للهواتف الذكية خلال الأسبوع المقبل لاخذ مواعيد فحص الماموغرام، ان المرأة التي تنطبق عليها مواصفات اجراء الماموغرام يمكنها عبر التطبيق تسجيل الموعد ويتم استقبالها بأي من مراكز الفحص الخمس المنتشرة بمناطق الكويت بكل يسر وسهولة.

وقالت في تصريح صحافي خلال انابتها عن وزير الصحة د. باسل الصباح في حضور ماراثون KNMSPO الذي نظمه البرنامج الوطني للكشف المبكر عن امراض الثدي بحديقة الشهيد ان البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي هو برنامج توعوي يستهدف النساء لان سرطان الثدي هو المسبب الأول للوفيات بين النساء، ولهذا نسعى بكل جهد للتوعية وحث الجميع للكشف المبكر عن الامراض السرطانية،

وشددت على ضرورة عدم التقاعس عن ممارسة الرياضة لما لها من عنصر وقاية للكثير من الامراض مبينا ان هناك علاقة وثيقة ومباشرة بين الرياضة وتلافي الامراض حيث ان الرياضة تمثل عنصر وقاية حينما ترفع ممارستها من المركبات الكيميائية بالجسم والتي تزيد من المناعة، كما تساعد الرياضة في إعادة تأهيل المتعافين. وبدورها قالت رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الاميري د. هناء الخواري ان تنظيم ماراثون للركض للمرة الأولى بهدف توعية الرجال والنساء على حد سواء عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث سجل بالمراثون 500 شخص من الرجال والنساء من مختلف الاعمار وانطبق الماراثون في الساعة السابعة صباحا بتواجد الجميع الذين مارسوا رياضة صباحية واحماء قبل بدء الركض الذي بلغ مداه 5 كيلو مترات، لافتة ان المشاركين جميعا تم توزيع ميداليات تذكارية لهم، بينما الثلاثة الفائزون بالمراكز الأولى من الرجال والنساء تم تقديم دروع وجوائز لهم.

واوضحت ان البرنامج الوطني للكشف المبكر عن شرطان الثدي والذي انطلق منذ 4 سنوات تم خلالهم فحص أكثر من 17 ألف سيدة منهم تم اكتشاف 204 إصابات بسرطان الثدي أي ان هناك من 8 الى 9 سيدات مصابة بين كل الف امرأة، وهي نسبة مرتفعة ولكن لا تعني ان الإصابة بالسرطان اعلى لدينا ولكن تعني ان الاكتشاف اصبح اعلى بعد دخول البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعمل مراكز الفحص بأشعة الماموغرام.

